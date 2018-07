Besessen von Selfies und Superfood: Sieht so „die Jugend von heute“ aus?​

Von Christiane Peters

Faul und respektlos soll sie sein, die "Jugend von heute": Beschwerden darüber gibt es wohl so lange wie die Schrift - Auch heute nimmt das Jammern kein Ende. Warum eigentlich?

Sie lieben den Luxus, ärgern die Lehrer und lümmeln herum - mehr als 400 Jahre vor Christus hatte der griechische Denker Sokrates viel an den jungen Leuten auszusetzen. "Die Jüngeren stellen sich den Älteren gleich und treten gegen sie auf, in Wort und Tat", moserte dann sein Schüler Platon. Und als Platons Zögling Aristoteles erwachsen war, sah es noch düsterer aus: Er verzweifle an der Zukunft der Zivilisation, wenn er die Jugend sehe.

Kritik an der Jugend, Angst vor dem Verfall der Sitten ist ein uraltes Phänomen. Heute geht es oft um die Millennials. Die 1980er und 1990er Jahrgänge seien faul, selbstmitleidig, besessen von Selfies und Superfoods - verhätschelte Narzissten, die glaubten, es gebe 165 Arten geschlechtlicher Identität, stänkert etwa ein britischer Journalist.

Griechen, Römer, Mittelalter, Moderne - immer sind es die gleichen Beschwerden. "Wohin sind der männliche Elan und das athletische Aussehen unserer Vorfahren verschwunden?", klagt 1772 ein englisches Magazin über die Mode der jungen Männer. "Diese verweiblichten, selbstverliebten Narren können niemals direkt von unseren Helden abgestammt sein."

Der britische Historiker Matthew Shipton hat den Generationen-Zoff erforscht: "Es gibt aus vielen antiken Kulturen Belege für diesen Stereotyp der respektlosen jungen Männer", sagt er und hebt hervor: "Man findet dort viel dieser Vorstellung, die wir heute auch kennen: Alles wird immer schlechter, man lebt in der schlimmsten aller Zeiten und Kinder respektieren ihre Eltern nicht mehr."

Spätestens mit dieser Generation geht es bergab, denkt jede Generation - und das offensichtlich schon seit Menschengedenken. David Finkelhor hat ein Wort dafür erfunden: Juvenoia. Darin stecken die Bestandteile juvenil und Paranoia - die Angst vor der Jugend und zugleich auch die Angst um die Jugend. "Es geht um die übertriebene Besorgnis vor dem Effekt, den soziale Veränderungen auf Kinder haben", erklärt der Soziologe, der an der US-Uni New Hampshire über Jugendschutz forscht. "Wir ziehen gerne den Schluss, dass es schlecht um unsere Kinder steht. Und dass das wiederum unserer Gesellschaft schaden wird."

Der Grieche Plutarch warnte im ersten Jahrhundert: "Auf ihrem Höhepunkt kennt die Jugend nur die Verschwendung, ist leidenschaftlich dem Tanze ergeben und bedarf somit wirklich eines Zügels." Einen ähnlichen Tonfall - in sozialwissenschaftlichen Standardwerken des 20. Jahrhunderts - hat Günter Mey, Professor für Entwicklungspsychologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal, ausgemacht. "Es ist häufig ein extrem negativer, defizitärer Blick, immer schon gedacht von der Ziellinie einer etablierten, erwachsenen Person." Der junge Mensch wird als unfertiger Erwachsener gesehen - schlimmstenfalls gefährlich, nie ernst zu nehmend.

Finkelhor vermutet: Als Spezies, die sich in stabilen Verhältnissen entwickelt hat, haben Menschen evolutionär bedingt Angst vor Veränderungen. "Auf gesellschaftlicher Ebene geht es darum, dass ich Hüter bestimmter Werte oder Institutionen bin, die ich bewahren will", erklärt der Soziologe. "Und ich gehe dann davon aus, dass diese jungen Leute sie angreifen, abschaffen oder untergraben werden." Je rasanter die Veränderung, desto abwehrender die Reaktion: Die Jungen sind schuld!