Von Heiko Schattauer

Das mit den Autos ist ja meist so ein Männerding. Blenden wir Lina van de Mars, Christina Surer, Panagiota Petridou oder Cyndie Allemann mit ihrem "Fronsösisch-Akson" zum Niederknien (ganz anderes Thema...) mal aus. Aber manchmal kommen selbst von Frauen, die das Automobil sonst nur als hilfreiches Fortbewegungs- und Einkaufstransportmittel sehen, unschlagbare Hinweise in Bezug auf die Besonderheiten einer automobilen Ära. Da ist es dann völlig gleichgültig, dass die nur aus rein pragmatischem Ansatz entstanden sind. Und nicht, wie "Mann" sich das vielleicht wünschen würde, autoromantischen Ursprungs sind.

"Den findet man auf dem Parkplatz wenigstens immer gleich", kommentierte einst meine Mutter den Erwerb des "neuen" Familienfahrzeugs. Ende der Achtziger muss das gewesen sein, der "Neue" war ein alter Fließheck-Passat 32B mit mehr als 200.000 Kilometer auf der Uhr. In - genau das war der entscheidende Punkt - Orange. Und damit eben damals schon auszumachen unter all den delfin-grauen BMWs oder arctic-weißen Mercedes drumherum. Es war der letzte seiner Art, zumindest in unserer Familie. Der biedere Volkswagen in der Straßenbauamtskolorierung war ein bisschen so was wie Elmar, der bunte Elefant (auch eine andere Geschichte, ich weiß ...). Der Nachfolger des zuverlässigen Parkplatz-Wunders, das man auch ohne Fernbedienungschlüssel samt Warnblinkererkennung locker unter Tausenden ausmachen konnte, war schon ein Vertreter des farblosen Metallic-Zeitalters. Ein Audi 80 1,8 S in "steingraumetallic" - schick, aber langweilig.

Die Mauer fiel, der Euro kam, selbst an Gottschalk zogen die Jahre irgendwann nicht mehr ganz spurlos vorbei. Aber bunt wurde es - bis heute - nicht mehr. Die schrillen (Fehl-)Farben aus den Siebzigern und Achtzigern verschwanden zusehends aus dem Straßen- und Garagenbild. Dafür Grau, Schwarz und Weiß in allen möglichen Ausführungen, für ein bisschen Blau, Grün oder Rot (statustechnisch eigentlich schon grenzwertig) musste man da schon dankbar sein. Immerhin gab’s kreative Namen: Monsungrau, Glaciersilbermetallic, Kaschmirweiß, Saphirschwarz - wow!

Dabei finden auch heute noch die meisten Hipster, die im jatobametallic-farbenen Jahreswagen multimedial und assistenzsystem-unterstützt ihre Runden ziehen, das Inka-Orange eines BMW 2002 aus den 1970er-Jahren "irgendwie nice". Nur in echt - also mit ihrem eigenen Statussymbol auf vier Rädern - Farbe bekennen wollen sie dann offenbar doch nicht so recht. Oder wie viele neue Einser-, Zweier- oder Dreier-BMW haben Sie schon in "Sunset Orange" gesehen? Schade eigentlich - nicht nur in Bezug auf die Suche nach dem eigenen Auto auf dem Großraumparkplatz nach dem Konzertbesuch.

Aber es gibt Menschen, die sich dem Erhalt der bunten Autowelt verschrieben haben. Und für das standhafte Festhalten an Orange, Rot oder Grün heute mit Bewunderung belohnt werden. Auch wenn der angejahrte Lack nicht mehr mit voller Farbkraft oder gar Metalliceffekt glänzen kann. Aber bunt wirkt auch mit Patina. Und nebenbei: Von den grauen Kollegen hat es keiner so weit gebracht wie Elmar...