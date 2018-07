Von Michael Ossenkopp

Im Rückblick stellt man sich die Frage, warum nicht schon früher jemand draufgekommen war. Die Erfindung war so einfach und offensichtlich, dass ihr Erfolg nahezu zwangsläufig war. Ab Juli 1958 löste ein dünner Plastikreifen das Hula-Fieber aus - weltweit. Mit etwas Übung und Schwung lässt man den Ring um die Hüften schwingen, dazu der lautmalerische Name: Hula-Hoop! Innerhalb von vier Monaten verkaufte der Spielwarenhersteller "Wham-O" 25 Millionen Stück, nach zwei Jahren waren 100 Millionen Reifen über die Ladentheken gegangen.

Die beiden Firmengründer Richard Knerr und Arthur Melin kannten sich seit ihrer Schulzeit und studierten gemeinsam an der "University of Southern California" in Los Angeles. Um sich etwas hinzuzuverdienen, richteten sie Falken ab. Doch damit die sich auf ihre Beute stürzten, mussten die eigensinnigen Tiere geködert werden. So entwickelten Knerr und Melin eine Schleuder, mit der sie die Fleischbällchen in die Luft schossen. Die Tierdressur war nicht besonders originell, aber die handgefertigten Katapulte erregten Interesse. Fortan bastelten sie an neuen Schleudern und an anderen Wurfgeschossen wie Bumerangs. Die Geschäfte liefen so gut, dass sie 1948 die Firma Wham-O gründeten - benannt nach dem schnalzenden Geräusch ihrer Schleudern.

Auf die Idee mit dem Hula-Hoop-Reifen brachte die Tüftler, die stets auf der Suche nach neuen Produkten waren, angeblich ein Australier. Er berichtete vom Sportunterricht in seiner Heimat. Dort würden Kinder Rattanreifen um die Hüften schwingen lassen. Knerrs und Melins Interesse war geweckt. Schon in der folgenden Woche gaben sie die Produktion einiger Prototypen in Auftrag. Sie bestanden aus dem Kunststoff Marlex, waren federleicht aber dennoch stabil und ließen sich massenhaft preiswert herstellen.

Die Schöpfung nannten sie Hula-Hoop. Der Name setzt sich aus dem hawaiianischen Nationaltanz "Hula" und dem englischen Wort "Hoop" für (Fass)-Reifen zusammen. Zunächst präsentierten sie das Spielzeug in einer Grundschule im südkalifornischen Pasadena, die Kids waren auf Anhieb begeistert - der Startschuss der "Hula Mania".

In nur wenigen Monaten avancierte der bunte Plastikreifen zu einem der meistverkauften Spielzeugartikel in den USA. Die "Los Angeles Times" schrieb, Menschen würden stundenlang Schlange stehen, um einen der begehrten Reifen zu ergattern. Der Verkaufspreis pro Stück lag bei 1,98 Dollar. Die Wham-O-Inhaber glaubten vermutlich, sie hätten die Lizenz zum Gelddrucken erhalten. Innerhalb von zwei Jahren spülte der Verkauf der Plastikringe einen Gewinn von 45 Millionen Dollar in ihre Kassen.

Der rasante Absatz beschränkte sich nicht nur auf die Staaten. Die Geschicklichkeitsübung, den Reifen um die Hüfte kreisen zu lassen, wurde zum ersten großen sportlichen Trend nach dem Zweiten Weltkrieg. Noch 1958 erreichte die Hula-Welle auch die Bundesrepublik. In den Wirtschaftswunderjahren schwangen nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene die farbigen Reifen um Taille, Arme und Beine. Junge Frauen entdeckten ein neues Tanzutensil und es gab Wettbewerbe im "Dauer-Hula-Hoop".

Beflügelt wurde die Begeisterung auch von Kinostars. 1959 waren Conny Fro- boess und Rex Gildo in dem Kassenschlager "Hula-Hopp, Conny" zu sehen. Die Komödie war eine schnelle Reaktion auf den neuen Modetrend. Der Hit "Hula Love" des Texaners Buddy Knox hieß 1958 in der deutschen Version "Hula Baby" und wurde von Peter Kraus gesungen.

Auch hinter dem Eisernen Vorhang kreiste das Plastikspielzeug, obwohl die Sowjetunion den Reifen als "Inbegriff der Leere der amerikanischen Kultur" verteufelt hatte. In die DDR gelangten die Reifen zunächst nur als Schmuggelware aus dem Westen. Erst Anfang der 60er wies das "Staatliche Komitee für Körperkultur und Sport" mehrere Volkseigene Betriebe an, selbst Hula-Hoop-Reifen zu produzieren. Vermutlich hatten die Plastikreifen doch keinen negativen Einfluss auf die Entwicklung sozialistischer Werte.

Autor Richard Johnson schrieb 1985 in seinem Buch "Amerikanische Marotten" über das Hula-Fieber: "Keine andere Erfahrung hat das Land jemals so sehr überflutet wie der Hula-Hoop. Der bunte Plastikreifen wurde zum Symbol eines befreiten Lebensgefühls der ersten Rock-’n’-Roll-Generation."

Wham-O hatte noch andere erfolgreiche Spielzeuge wie den "Super Ball" im Programm. Der bei uns als "Flummi" bekannte Gummihüpfer zeichnete sich durch geringe Elastizität und hohe Sprungkraft aus. Bereits anderthalb Jahre vor dem Hula-Hoop war dem kalifornischen Hersteller sein zweitgrößter Coup geglückt. Im Januar 1957 präsentierte die Firma eine Frisbee-Scheibe. Der ehemalige Air Force-Pilot Walter Fredrick Morrison hatte die erste, fliegende Disc Mitte der 50er unter dem Namen "Pluto Platter" konstruiert, als das Ufo-Fieber grassierte. Schon damals bewiesen die Wham-O-Besitzer ihren guten Riecher für eine erfolgreiche Vermarktung.

Auf dem Höhepunkt er Hula-Welle produzierte Wham-O 50.000 Reifen am Tag. Jeder musste einen haben, bald waren viele Familien im Besitz von zwei oder drei Reifen. Und als der Boom 1960 ziemlich abrupt endete, blieb Wham-O auf einem Haufen unverkaufter Plastikreifen sitzen.

Jahrelang galt der Hula-Hoop-Reifen als "out", doch mittlerweile erlebt er ein Revival. Heute dient er nicht nur als Spielzeug für Kinder, er wird auch für sportliche Workouts genutzt. Moderne Reifen sind häufig schwerer und größer als die Klassiker und werden gern mit Glitzer und LED-Lichtern aufgepeppt. Manche sind durchsichtig und enthalten Wasser. Mit ein wenig Übung sind verschiedene Hoop-Techniken einfach zu erlernen: Staffelwettläufe, Sprünge durch den Reifen oder das Werfen von Gegenständen durch die Mitte. Das einfache Kreisen um die Hüfte verbrennt im Übrigen bis zu 600 Kilokalorien - in der Stunde.

Im Laufe der Jahre wurden auch einige verrückte Rekorde aufgestellt: 2008 legte ein Amerikaner 10,3 Kilometer zurück, während er einen Hula-Hoop um seinen Körper bewegte. Im Jahr 2000 trafen sich in Taiwan 2290 Menschen, die zwei Minuten lang gemeinsam hula-hoopten. Ein anderer Rekordhalter schaffte es gleichzeitig mit 132 Reifen, ein weiterer hielt 74 Stunden und 15 Minuten am Stück durch.

Rund 230 Produkte hatten Knerr und Melin auf den Markt gebracht, 1982 verkauften sie Wham-O für zwölf Millionen Dollar an Kransko Group Companies. Nach diversen Weiterverkäufen gehört das Unternehmen seit 2009 der amerikanischen "Aguilar Group".