Von Rolf Kienle

So ein Weingut ist ein ziemlich hybrides Wesen. Es ist Wohnung von einer, oft zwei Familien, es ist Arbeitsplatz des Winzers und schließlich ein öffentlicher Raum für die Weinfreunde, die den Wein gern dort probieren, wo er wächst. Man sitzt dann in der gemütlichen Probierstube und lässt sich seine Favoriten in kleinen Gläsern und in kleinen Mengen einschenken, riecht und schlürft und lässt den Wein auf sich wirken. Das Verkosten bleibt als schöne Einrichtung wohl weiter erhalten, nur die Architektur der Weingüter verändert sich.

Die Generation der heute 30- bis 40-jährigen Winzer hat durchweg ein Studium hinter sich und weiß, dass man auf sich aufmerksam machen muss, wenn man am Markt bestehen will. Alle machen sie gute Weine, alle machen es anders als die Väter. Da ist es konsequent, dass sie in die Zukunft investieren und Vinotheken bauen, die durch eine moderne Architektur auffällt. Fachwerk war gestern, vielfach jedenfalls, heute dominieren Sichtbeton, klare Strukturen und Purismus in der Gestaltung. Der südbadische Winzer Fritz Keller sagt: "Die Klarheit unserer Weine und des Weinmachens soll sich in der Architektur unseres Weingutes ausdrücken."

In Spanien, wo beispielsweise Frank Gehry das hypermoderne und gewagte Weingut Marqués des Riscal baute, im kalifornischen Nappa Valley, wo sie die schöne Redensart "Weniger ist mehr" auf den Kopf stellen, weil alle nur ans Verkaufen denken, da geht es marktschreierisch zu. Auch im südafrikanischen Stellenbosch haben sie schon vor Jahren geklotzt und nicht gekleckert. Das ist eine andere Liga, die deutschen Winzer sind da meilenweit davon entfernt, wenngleich überall fleißig gebaut wird. 107 Vinotheken entstanden in den letzten Jahren in Rheinland-Pfalz.

Am Kaiserstuhl stand das jahrhundertealte Weingut Abril vor elementaren Zukunftsfragen. In der Ortsmitte Bischoffingens, wo die Familie Abril seit Mitte des 18. Jahrhunderts Wein machte, war kein Platz für eine notwendige Erweiterung. Man baute sehr innovativ und aufwendig vor den Toren des Ortes. Für den kubischen Bau in Rostrot, der die frühen Siedlungen der Bandkeramiker an dieser Stelle aufgreift, gab es einen Architekturpreis, der Wein gehört zu den Besten im Land.

Man kann den Winzern und deren Architekten insgesamt eine gewisse Naturverbundenheit nachsagen. In Birkweiler an der Südlichen Weinstraße hat Volker Gies, der das elterliche Weingut übernahm und unter anderem um eine moderne Vinothek erweiterte, Elemente der Region aufgegriffen. Der Boden des hellen Raumes ist aus Muschelkalk, wie man ihn auch draußen in den Weinbergen findet. An der Wand hängen wie Kunstwerke Boden-Beispiele vom Kastanienbusch oder "Keschdebusch", wie man in Birkweiler sagt. Zum hügeligen "Keschdebusch" geht der Blick durch die breite Fensterfront. Man spürt, hier wurde viel Geld in die Hand genommen. Volker Gies hat in den letzten Jahren siebenstellige Beträge in den Ausbau investiert. Er ist noch jung genug, sagt er, um die Investitionen erwirtschaften zu können.

Ortswechsel: In Landau entstand in einer ehemals bayerischen und bis Mitte der 90er Jahre französischen Kaserne die sehr stylische Vinothek "Par Terre", die Weine von 55 Winzern der Pfalz anbietet. Im Juni war Eröffnung. Hier wacht der Heilige Urban über 230 Weine, 55 davon gibt's im offenen Ausschank. 49 Prozent der Vinothek ist im Besitz der einzelnen Weingüter. Eingerichtet hat sie der Berliner Modemacher Michael Michalsky, der zum Beispiel ein ehemaliges Treppenhaus zum fast sakralen Wein-Pantheon machte.

In einer Seitenstraße von Kirrweiler hat Ralph Anton seinen Traum einer modernen Vinothek verwirklicht: Puristisch kühl und nüchtern. "Der Wein steht im Vordergrund", sagt er. Anton ist den umgekehrten Weg des sonst üblichen gegangen und hat zuerst eine Innenarchitektin beauftragt, ihm einen Erlebnisraum zu schaffen. Viel Glas ermöglicht den Blick auf die Reben, ein schickes Lichtdesign setzt die Vinothek in Szene. "Das kommt bei den Jüngeren an", die Älteren lassen etwas Vorsicht walten. Sie hatten Angst, dass die Wein-Preise explodieren. Wichtig war der Familie Anton, dass "uns die Arbeit Spaß macht. Das merkt der Kunde."

Der Weg zur zeitgemäßen Vinothek war den Winzern vom Weingut Schreieck in St. Martin noch nicht genug. Sie gliederten dem Alten Weingut ein Vinotel, ein Hotel mit Vinothek, an, damit der Weinfreund nach der Weinprobe eine adäquate Übernachtungsmöglichkeit hat, architektonisch ebenfalls klar und nüchtern gehalten, aber unbedingt einladend.

Die Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten in Bad Dürkheim wusste schon vor Jahren, dass man mit den alten Verkaufsräumen keinen Staat mehr machen kann. Man nahm sich eine Architektin, die nie mit Vinotheken zu tun hatte, und baute im großen Stil um. Statt dunklem Holz dominieren jetzt hellen Farben; auf rechte Winkel wurde weitgehend verzichtet. Weil das Weingut Ökonomierat Isler in Neustadt-Diedesfeld an die Zukunft denkt, unternahm Helmut Isler den Schritt zum Neuanfang mit einer üppig dimensionierten Vinothek. Die elfte Generation ist bereits im Betrieb tätig, "da machte es Sinn, zu investieren", sagt Isler.

"Erst was essen und trinken, dann Wein kaufen." Das ist der Vorschlag beim Großkarlbacher Weingut Dietrich, das an exponierter Stelle eine Weinbar baute. Die Zutaten: Viel Glas, Sichtbeton und Holz, die Kühlheit wird auf die Spitze getrieben. Für die jungen Dietrichs war es eine sechsstellige Investition. Da ist klar, dass man "ein paar Vertelscher verkaufen muss", damit sie wieder reinkommt, aber angenommen werde die Weinbar bereits gut.