Von Birgit Kölgen

Niemals, Ladies and Gentlemen, wären die Engländer grob zu einem deutschen Gast. Das verbietet die politeness, die Höflichkeit. Grundsätzlich aber mögen sie uns eher nicht, sorry. Wir waren einfach zu fanatisch in entscheidenden Phasen des 20. Jahrhunderts, um dann, nach dem katastrophalen Ende des "Third Reich", mit einem Wirtschaftswunder aufzutrumpfen, als wäre nichts gewesen. Die Briten waren not amused. Und zeigten sich skeptisch, als die Mauer fiel. Bis heute marschieren sie gern im Stechschritt, wenn sie Deutschenwitze reißen. "Die Abneigung gegen uns ist ein folkloristisches Vergnügen, das zur Insel gehört wie der Linksverkehr", schrieb Spiegel-Autor Thomas Hüetlin vor ein paar Jahren. Und meinte, wir könnten uns glücklich schätzen, dass die "Times" nach der fröhlichen Fußball-WM 2006 titelte: "Alles in allem nicht so schlecht die Deutschen."

Aber wir nehmen die Verachtung hin - und lieben unverdrossen die Briten und das Britische. Vielleicht, weil sie von Natur aus etwas haben, was wir vergeblich in zahllosen Yoga- und Meditationsstunden zu erlangen versuchen: Gelassenheit. "Keep calm and carry on" hieß ihre Parole im Zweiten Weltkrieg: Ruhig bleiben und weitermachen. So halten es die Engländer grundsätzlich und verlieren dabei selten den Humor. Während wir uns wieder mal aufregen, trinken sie erst einmal eine Tasse Tee. Und während wir for ever young bleiben wollen und uns dafür wie unsere nervösen Freunde, die Amerikaner, quälenden Leibesübungen und Schönheitsoperationen unterziehen, altern die Engländer in weltweit einzigartiger Würde. Allen voran Ihre Majestät, Queen Elizabeth II. (86), die seit 60 Jahren an der Spitze ihres Landes ungeliftet Haltung bewahrt und dabei bemerkenswerte pastellfarbene Hüte trägt.

Man kann sie nur bewundern. Und zu bewundern sind auch die großen Damen des britischen Showgeschäfts, die stets gerufen werden, wenn in einem Film eine reife Persönlichkeit anstelle glatt gezogener Hollywoodstars gebraucht wird: Vanessa Redgrave (75), Judi Dench und Maggie Smith (beide 77) beweisen immer wieder, dass wahre Schönheit mit Charakter zu tun hat. Auch in den typischen britischen Krimis - ganz im Sinn der seligen Miss Marple - geht es um Originalität statt um Attraktivität. Anders als die Cops der US-Serien sehen die Helden nicht aus wie sexy Fitnessstudio-Besucher. Ob Detective Chief Inspector Barnaby (Tom Nettles) hinter den Hecken der fiktiven Grafschaft Midsomer eine weitere Mordserie aufdeckt oder sein Kollege Inspector Robert Lewis in Begleitung des blonden Musterschülertypen Sergeant James Hathaway in der akademischen Society von Oxford ermittelt - man trägt korrekte Anzüge und lässt sich niemals aus der Ruhe bringen

Wem die Betroffenheitsszenarien am deutschen "Tatort" und die Ekeldetails beim "CSI Las Vegas" auf die Nerven gehen, der freut sich über die britische Art der Krimiunterhaltung. Denn da ist - Regel Nummer Eins - die leicht makabre Unterhaltung immer stärker als das Entsetzen. So mag es der Engländer. Und so mag es der ZDF-Zuschauer. Und während die Opfer ohne langes Gezappel verbleichen, kann man britisch ungerührt die romantischen Drehorte von Buckinghamshire und Oxfordshire bewundern. Aber noch viel schöner blühen die Rosen in den zahlreichen deutschen Filmen, die seit 18 Jahren nach den Romanen von Rosamunde Pilcher an den Küsten von Cornwall und Schottland gedreht werden. In imponierenden Herrenhäusern und lauschigen Cottages finden Witwen und Waisen nach dramaturgisch notwendigen Krisen (Reitunfall, Klippensturz, fiese Intrige) den "Traum eines Sommers" oder das "Vermächtnis der Liebe". Das Happy End ist garantiert, und die Teestunde im Park des Herrenhauses entzückt die hiesigen Zuschauer dermaßen, dass sie scharenweise auf Pilchers Spuren nach Cornwall reisen und versuchen, im heimischen Gärtlein duftende südenglische Rosen zu züchten, die dann schlappmachen "like a candle in the wind", wie eine Kerze im Wind, um Elton Johns Lady-Di-Schnulze zu zitieren.

Aber versuchen kann man es ja, besonders mit den passenden Werkzeugen. Das Meckenheimer Versandhaus "The British Shop" bietet in seinen Katalogen ("Die feine englische Art") die "Leichte Gartenkralle" und "Crown Towel - die scharfe Pflanzkelle" von der Traditionsfirma Sorby & Hutton. Die "Long Reach"-Gießkanne mit dem charakteristisch langem Hals (79,90 Euro) kommt von Haws aus Smethwick in den West Midlands. Da bleibt kein Duftveilchen trocken! Selbstverständlich vertreibt der Shop auch Seidentücher, Sonnenhüte und den edlen schottischen Sommerblazer aus Seide und Leinen für die Allgäuer Country-Lady sowie für die Basis-Steppjacke "Lightweight Liddesdale" von Barbour. What else?

"Clotted Cream" muss sein

Und was ist mit Tee? Der gehört natürlich dazu, dann klappt's auch mit dem britischen Lebensgefühl. Zum Glück gibt es immer mehr deutsche Cafés, die einen Darjeeling von einem Assam unterscheiden können und mehr zu bieten haben als das obligatorische Beutelchen im Glas mit lauwarmem Wasser. So richtig britisch geht es im Münchner "Victorian House" zu. Mit einem stilechten "Good Afternoon" meldet sich Mitinhaber Tobias Woitzik am Telefon. Er und seine Geschäftspartner Uwe Lindner und Jonathan Phelps (ein echter Engländer) haben sich an Bord der "Queen Elizabeth II" kennengelernt: "Wir waren da im mittleren Management." Und während die Passagiere ihren Tee tranken, kamen die drei Gentlemen auf die Idee, die Weißwurst-Metropole München mit englischem Lifestyle zu bereichern: "Italiener gibt's ja schon genug." Ein erstes "Victorian House" eröffneten sie 1991 am Viktualienmarkt - "Münchens erste Adresse für Anglophile". In behaglicher Atmosphäre - Antiquitäten, Blumenvorhänge, Deckelvasen, goldgerahmte Ahnengalerie - kann man sich hier vom coolen Design der Gegenwart erholen und auf britische Art genießen. Am liebsten Tea-Time mit warmen duftenden Scones, den zartsüßen Brötchen. Dazu gibt es hausgemachte Erdbeermarmelade und natürlich "clotted cream", jene dicke Sahne, die nur Banausen einfach durch Crème Fraiche oder Mascarpone ersetzen. Woitzik und seine Kollegen beziehen ihren köstlich fetten Rahm direkt von einer Farm in Devonshire. Wer will, kann schon am Morgen ein Breakfast nach englischer Art oder ein leichtes Lunch genießen, Lamm-Lendchen vielleicht oder Fish and Chips in Form von Rotbarsch in Bierteig mit Sauce Tartar und Pommes Frites.

So entzückt ist das Publikum von den britischen Köstlichkeiten, dass die drei Chefs noch vier Filialen des "Victorian House" aufmachten - unter anderem eine "Sconerie" in den Fünf Höfen und das herrschaftliche "Café Klenze" in der Alten Pinakothek. Nichts schöner, als sich nach einem Besuch bei Dürer & Co. mit einem Buch an einen der Mahagonitische zu setzen und einen "Prince of Wales" (den Burgunder unter den Tees) zu schlürfen. Das ist happiness of englische Art - nichts Übertriebenes, nur ein souveränes Wohlgefühl. Eben very british.

Ein paar Tipps:

Fernsehen: Rosamunde-Pilcher-Filme und britische Krimis wie "Inspector Barnaby" und "Lewis" findet man auf www.zdf.de/ZDFmediathek und auf DVD im www.zdf-shop.de. Mehr britische Lebensart im Internet: www.the-british-shop.de und www.victorianhouse.de.

Büchertipps:

"Ins Land von Lanzelot und Rosamunde Pilcher" führt ein neuer, locker geschriebener Reiseführer aus dem Bruckmann-Verlag: "Cornwall, Zeit für das Beste. Highlights - Geheimtipps - Wohlfühladressen", 288 Seiten, 14,95 Euro.

"Jane Austen bittet zum Tee" heißt ein reizendes Sachbuch von Kim Wilson, in dem die Rolle des Tees im Alltag und in den Romanen der viktorianischen Pfarrerstochter Jane Austen ("Stolz und Vorurteil") untersucht wird, Gerstenberg Verlag, 128 Seiten, 19,95 Euro.

DVD-Tipps: "The King's Speech" mit Colin Firth, "Die Queen" mit Helen Mirren, "Die Eiserne Lady" mit Meryl Streep, "Mrs Dalloway" mit Vanessa Redgrave, "Ernst sein ist alles" nach einer Komödie von Oscar Wilde.