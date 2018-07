Von Matthias F. Mangold

Stefan Santangelo ist hochkonzentriert. Er hat Spezial-Schmiedekohle in einer kleinen Feuerstelle in der Werkstatt seines Elternhauses im pfälzischen Maikammer angeschürt und bringt sie auf Temperatur. Bereit liegt ein kleines Päckchen aus 60 Millimeter langen Flachstählen, bestehend aus mehreren sechs bis acht Millimeter dicken Lagen aus dunklem, manganhaltigem Werkzeugstahl und hellerem Nickel. Dieses Päckchen, an einen Stab geschweißt, wird ins Feuer gelegt und bei ungefähr 1150 Grad erhitzt. Sobald das Päckchen glüht und flüssig zu werden beginnt, holt Santangelo es aus dem Feuer und hebt es auf den Amboss. Es folgen per Hand Hammerschläge unter Drehen, danach verschwindet das Paket wieder in der Glut.

Es ist der Anfang "meines" Messers. Stefan Santangelo, gebürtiger Pfälzer mit unübersehbaren italienischen Wurzeln, lässt mich teilhaben an der Entstehung eines handgeschmiedeten, individuell gemachten Messers. Lange war er spezialisiert auf Jagdmesser, doch immer stärker fragen seine Kunden nach Koch- und Steakmessern. Es sind Unikate, handwerkliche Meisterwerke, jedes in anderer Form, mit anderem Griff und - durch die Maserungen des Metalls - anderer Optik der Klinge.

In meinem Fall haben wir uns für ein Kochmesser entschieden, ein Universalmesser für Fleisch und Gemüse. Aus den anfangs sieben Lagen sind nun, durch Feuerverschweißen, Flachschmieden mit dem Schmiedehammer, erneutes Teilen des Flachstabes und Schweißen in ein neues Päckchen, in drei Durchgängen 175 Lagen geworden. Bei jedem Schlag mit dem mächtigen Hammer springen Zunderblättchen ab, Verunreinigungen im Metall, die raus müssen, da sonst das Messer später uneinheitlich im Glanz werden könnte. Noch sieht alles ganz unscheinbar aus, ein Stück Metall eben. Als Santangelo die Flex ansetzt und Querrillen auf den Flachstab schneidet, fragt sich der geneigte Betrachter verdutzt, was denn jetzt hier passiert!

Wieder erhitzen, wieder ausschmieden auf eine Dicke von maximal vier Millimeter ... und dann kommt der Stab kurz in ein heißes Bad von Schwefelsäure. Ergebnis der Flex-Aktion: Das spätere Muster auf der Schneide wird plötzlich sichtbar. "Ich kann mit den Rillenrichtungen direkt beeinflussen, welches Muster ich erzielen möchte", sagt der Schmied. Eine Alternative wäre gewesen, mit einem Eisenstempel direkte Muster einzuschlagen, die sich durch den Stahl ziehen. Der Effekt wird jeweils durch die Verwendung verschiedenfarbiger Stahlarten gewollt verstärkt.

Nun haben wir also noch immer den Flachstab. Santangelo hat die Form des späteren Messers auf eine Stück Pappe aufgezeichnet, legt diese auf den Stab und fährt mit einem Filzstift die Konturen der Klinge nach. Ab in den Schraubstock damit - und die Form freihändig ausflexen! Die Funken fliegen wild durch den kleinen Raum, und es dauert keine zehn Minuten, dann sieht das wirklich aus wie eine Klinge.

Der Rohling durchläuft als nächstes verschiedene Bandschleifer, damit eine einheitliche Kantenläufigkeit erreicht wird. Noch immer ist der Stab mit seinen vier Millimetern recht dick und klobig, doch nun kommt auch die "Schrubbscheibe" zum Einsatz, ein eher grober Aufsatz auf die Flex. Binnen kürzester Zeit wird der Stab gleichmäßig von beiden Seiten dünner "geschrubbt". Wie hat man solche Arbeiten früher gemacht, als es noch keine Flex gab? "Mit der Feile in wochenlanger Geduldsarbeit", lautet die banale, ernüchternde Antwort. Schleifen, immer wieder schleifen, womit auch immer, ist damals wie heute die wichtigste Arbeit bei der Messerherstellung. Nur so kommt man letztlich auf die gewünschte Feinheit.

Stefan Santangelo, gelernter Metallbaumeister, fertigte vor zehn Jahren sein erstes Messer, das noch heute in einer Schublade in der Werkstatt liegt. Eins kam zum Anderen, bis ihn irgendwann seine Frau fragte, was er denn mit den vielen Messern eigentlich wolle. 2008 hatte er seine erste Ausstellung in Maikammer, die ersten Privatkunden klopften an. Inzwischen haben sich seine Qualitäten herumgesprochen, es gibt bereits längere Wartezeiten auf die Schneidekunstwerke. Bei meinem Messer geht's zügig weiter. Die Klinge ist mit 400er Körnung glatt geschliffen und muss nun in die Gasesse, um bei 750 bis 800 Grad kontrolliert ausgebrannt zu werden. "Durch das Gasbrennen werden im Grunde alle vorherigen Schmiedeprozesse neutralisiert", erklärt Santangelo. Im Verbund mit dem anschließenden, schonenden Abkühlen in Öl ziehen sich die Moleküle extrem zusammen, es entsteht die eigentliche

Härtung. Alles scheint nach dem Auge zu gehen, bei keinem einzigen Arbeitsschritt bislang kam ein Messwerkzeug zum Einsatz. Erfahrungswerte, wird mir bestätigt, sind in Kombination mit Mut zum sich Einlassen auf Material und Form der entscheidende Faktor und weitaus wichtiger als das Einhalten irgendwelcher vorgegebener Kenngrößen oder Maße.

Das Messer wird, wieder mal, feingeschliffen. Nun, da das Muster schon sehr klar zu erkennen und die Klinge bereits recht dünn ist, braucht es besondere Vorsicht, um den Stahl beim Schleifen nicht zu heiß werden zu lassen. Was die Klinge sonst blau färben würde. Inzwischen hat Santangelo in einem hohen Zylinder Schwefelsäure erwärmt - dort hinein wandert die Klinge, hier wird das Muster erneut verstärkt. Nach dem Abwischen mit einem alten Handtuch wird per Hand mit extrem weichem Schleifpapier ein Kontrollschliff vorgenommen; nichts soll sich mehr rau anfühlen, es dürfen zu diesem Zeitpunkt keine erhabenen Stellen auf der Klinge fühlbar sein. Den Vorgang Säurebad und Nachschleifen kann man mehrmals wiederholen, immer feiner heben sich die Metallfarben in ihren Wellenmustern voneinander ab. "Noch ist das Messer glashart", erklärt der Messerkünstler, "es könnte also zerspringen, wenn es auf einen harten Boden fällt." Um es homogen und flexibel zu bekommen, muss es daher nochmals in die Wärme - ganz banal wie ein Stück Fleisch bei 180 °C für zwei Stunden in den Backofen.

Zuvor wurde eine Manschette aus Edelstahl als Übergang zwischen Griff und Klinge angelötet - und wir wurden uns einig über das Material für den Griff. In einer Ecke der Werkstatt lagert Santangelo unterschiedliche Hölzer, Knochen von Mammut, verdichtete Geweihe von Hirsch oder Rentier ... Unsere Wahl fiel auf Thuja-Holz, eine nordamerikanische Zypressenart (auf Deutsch auch "Lebensbaum" genannt), deren hervorstechenden Eigenschaften für diesen Zweck sich aufdrängten: durch ihre Leichtigkeit und Feinporigkeit kombinieren wir somit Ausbalanciertheit in der Hand mit Robustheit gegen Wasser und Schmutz. Zunächst mal war der Griff aber ein kantiges Stück Holz. Also zeichnen wir die gewünschte Griffform auf dem Holz an und schneiden sie flugs mit der Bandsäge aus. Am Klingenansatz wird ein Loch gebohrt, in das der Dorn bis zur Manschette eingesteckt wird. Zuvor füllte Santangelo den Hohlraum mit Konstruktionskleber, der aufquillt und absolut dicht versiegelt. In eine Form gespannt, ruht das jetzt einen Tag und trocknet durch.

Bald ist es soweit! Was nun noch kommt, sind die Feinarbeiten. Der Griff muss mit unterschiedlichsten Schleifern und Schwabbeln abgerundet werden. Vom groben Vorbearbeiten mit Bandsäge und Flex sind Rillen zurückgeblieben, die nun allesamt eingeebnet werden müssen, um nur ja keinem Schmutz Haftung zu bieten. Macken, Dellen, Wellen - nichts davon entgeht dem geübten Auge des Künstlers. "Das könnte man jetzt so wirklich stundenlang machen", sagt er und lässt damit eine Detailverliebtheit sichtbar werden, ohne die es in diesem Bereich, wo ja auch für so ein Einzelstück entsprechende und angemessene Preise aufgerufen werden, überhaupt nicht geht.

Ein wenig matt sieht er noch aus, der Griff, denke ich mir, doch mit ein paar Tropfen Friction Polish wird sofort die ganze Holzstruktur sichtbar. Jetzt noch etwas Hartwachs auf den Poliermob und das Holz daran wichsen - das macht die Poren zu und die Oberfläche noch unempfindlicher.

Fertig? Halt, da fehlt ja noch was. Klar, Schärfe. Geschärft werden Messer bei Stefan Santangelo nicht wie bei unsereins zu Hause. Er hat eine Bohrmaschine hochkant in einen Schraubstock gesteckt und eine Schleifscheibe oben befestigt. Mit wechselnden, stets feiner werdenden Körnungen zieht er die Schneide in flachem Winkel über die Scheiben und kommt so auf eine Schärfe, die jedes noch so feine Haar spaltet. Der Einsatz in der Küche? Ein Traum.

Fi Info: Stefan Santangelo, Damast- und Messerschmied, 06321 / 57 53 16, www-santangelo-schmied.de Weiterer Hersteller: Vetter in Lindenfels im Odenwald, Kirchstraße 2, 64678 Lindenfels-Schlierbach, : 06255/952186, www.vetter-messer.de