Von Geraldine Friedrich

Da gibt es diese Legende, wie der Roquefort entstanden sein soll. Ein junger Hirte legte bei seiner Rast ein Roggenbrot plus Schafskäse in eine Grotte, um es frisch zu halten. Plötzlich sah er ein schönes Mädchen und folgte ihm, dabei verirrte er sich. Das Mädchen verschwand, dafür fand der Hirte nach seiner Rückkehr Brot und Käse verschimmelt vor. Nach anfänglichem Ekel trieb ihn der Hunger dazu, den Gammel-Käse zu probieren, der schmeckte dem Hirten und voilà - der Roquefort war geboren.

Ob sich die Geschichte genauso zugetragen hat, darf bezweifelt werden, doch sie klingt wunderbar romantisch - und zumindest die Höhlen gibt es. Sie ziehen sich unterhalb des Dorfes Roquefort-sur-Soulzon entlang. "Wir wissen nicht, wie der Roquefort tatsächlich entstanden ist," erklärt Maude Magnin, 35, die durch die Reifekeller der Société des Caves de Roquefort führt, der größten von insgesamt sieben Käsereien in Roquefort-sur-Soulzon. Die 600-Einwohner-Gemeinde liegt in Südwestfrankreich, genauer gesagt in der Region Aveyron in den Midi-Pyrénées. Ein Teil des Höhlensystems können Besucher mittels geführter Tour (Eintritt 6 Euro) erkunden. Wer in Aveyron unterwegs ist und die Zeit hat, sollte sich diese - inklusive anschließender Verkostung - unbedingt gönnen. Die endlosen Reihen der drei Kilo schweren Käselaibe sind samt der Höhlenarchitektur beeindruckend. 130.000 Besucher zieht es denn auch jährlich in die Höhlen. Einige der Grotten gleichen Kathedralen und verfügen über eine Akustik, die sich hervorragend für klassische Musik eignet, auch dies wird während der Führung demonstriert.

Doch was macht gerade diese Höhlen für den Reifeprozess so speziell? Zum einen ist es deren Lage und Architektur: Sie entstanden, als vor mehreren Millionen Jahren rundum Roquefort die Combalou-Berge einstürzten. Das Ergebnis sind zahlreiche, heute noch existierende Grotten und Spalten, die in mehreren Geschossen übereinander liegen. Wie das vor zig Millionen Jahren abgelaufen sein muss, demonstriert übrigens bei besagter Tour ein Miniaturmodell der Landschaft, bei der es dann auch showträchtig rumpelt und blitzt.

Das für Aroma und Konsistenz des Roqueforts notwendige Penicillium Roqueforti wurde traditionell hergestellt, in dem man Roggenbrote in diesen Höhlen verschimmeln ließ. Die Pilzsporen verbreiteten sich im Höhlensystem per Luftzug, teilweise drangen sie durch sehr schmale Felsspalten, die sich "Fleurines" nennen. Sie befielen den ebenfalls in den Höhlen gelagerten Käse von außen und gelangten durch Risse ins Innere des Käselaibs. Das Problem: Beim unkontrollierten Verschimmeln des Brots entstanden auch viele unerwünschte Pilzarten.

Um das zu verhindern, trennt man heute Schimmel- und Käseherstellung und setzt den Blauschimmel in Pulverform bereits der Milch zu, laut Magnin reichen vier Gramm für 5000 Liter Milch. Stichwort Milch: Roquefort ist ein reiner Rohmilchkäse, die Rohmilch stammt zu 100 Prozent von den Lacaune-Schafen, die in der weitläufigen Karstlandschaft namens Le Grands Causses im Umkreis von 120 Kilometer zu Roquefort-sur-Soulzon leben. "Die Molkerei kann woanders sein, aber die Milch muss aus diesem Umkreis von 120 Kilometern stammen", erklärt Magnin. Der mit Blauschimmel geimpfte Käsebruch, bei dem sich die Molke bereits abgetrennt hat, wird in perforierte Formen gefüllt, sodass die Molke weiterhin abfließen kann. Wichtig: Der Bruch muss locker bleiben, damit sich der Blauschimmel während der Reifung im Käse ausbreiten kann, aus diesem Grund wird der Blauschimmelkäsebruch nie gepresst. Nach der ersten Reifung wird der Käse nochmals mit Metallnadeln durchstochen, damit der Schimmel Luft bekommt und weiter wachsen kann. Insgesamt reift Roquefort in mehreren Etappen mindestens drei Monate. Das Geheimnis des Reifungsprozesses liegt auch im Mikroklima eben dieser Höhlen. Die miteinander verbundenen Kammern und Spalten garantieren eine konstant kühle Temperatur von etwa 10 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von 95 Prozent.

Was den Geschmack angeht, eignet sich für Roquefort-Einsteiger erst einmal die milde und gemäßigte Variante, Fortgeschrittene oder Fans herber Aromen finden auch Freude an der strengen Geschmacksrichtung. Besonders gut passt die Rohmilch-Delikatesse übrigens zu Früchte- und Walnussbrot, zu einem Rucola-Salat mit Honigdressing oder zerbröselt über warme Pasta.

Info: Für den Höhlenbesuch: www.roquefort-societe.com

Rezept 1 Roquefort-Kartoffel-Gratin

Zutaten: 300 Gramm Roquefort, 600 Gramm Kartoffeln, 400 Gramm Brokkoli, 500 Milliliter Schlagsahne

■ Zubereitung: Kartoffeln, am besten festkochend, in Salzwasser kochen, abkühlen lassen, schälen und in Stücke schneiden. Brokkoli in Stücke zerteilen und maximal fünf Minuten in Salzwasser kochen. Sahne erhitzen und die Hälfte des Roqueforts darin zum Schmelzen bringen. Nach Geschmack Pfeffer zugeben. Kartoffelstücke und Brokkoli in eine Auflaufform geben, die Sahne-Roquefort-Soße darüber gießen und den restlichen Roquefortkäse auf der Oberfläche verteilen. Das Gratin bei 250 Grad Celsius (vorgeheizt) 10 bis 15 Minuten im Ofen (Ober- und Unterhitze) überbacken. Dazu passt Geflügel oder Kalb.

Rezept 2

Backpflaumenröllchen mit Speck und Roquefort

Zutaten: 20 Dörrpflaumen, 20 dünne Speckscheiben, 150 Gramm Roquefort, 20 Zahnstocher

Zubereitung: Die entkernten Backpflaumen aufschlitzen und mit einem Würfelchen Roquefort füllen. Anschließend jede Pflaume mit einer Speckscheibe umwickeln und einen Zahnstocher durch das Gesamtkunstwerk stechen. In einer Auflaufform nebeneinander legen und im Backofen etwa 15 Minuten bei 250 Grad Celsius goldbraun backen.

Buchtipp: "Käse der Welt", herausgegeben von Juliet Harbutt, ist ein preisgekröntes Werk. Ein Käse-Atlas, der sortiert nach Ländern und Kontinenten die wichtigsten Sorten mit ihrer Geschichte und ihrem Charakter vorstellt. Verlag DK, 353 Seiten, 2000 Fotografien, 24,95 Euro.