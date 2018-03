Frei, autark und immer "on the road"

Von Gerhard Prien

Mehr als eine Million Kilometer hat Jonson mit diversen Fahrzeugen bereits "abgerissen", in den vergangenen fast 35 Jahren 165 verschiedene Länder besucht. Mobiles Wohnen - für ihn eine Frage der Lebenseinstellung. Nicht Komfort, sondern Freiheit ist sein Luxus. Er ist ein moderner Nomade.

Das Fernweh ist Rolf Johannesson wohl in die Wiege gelegt. Der geborene Nürnberger wächst in der Nähe eines Flugplatzes auf - einsteigen und die Welt erkunden war für ihn ein Kindheitstraum. An seinem 14. Geburtstag sitzt er am Steuer eines Segelfliegers, mit 16 Jahren macht er den Schein für Motorflieger. Seinen ersten Alleinflug absolviert er mit 18 Jahren. Zwei Jahre später bringt er Fallschirmspringer auf 4000 Meter Höhe. Er kündigt seinen Job als Elektroniker, macht den Flugschein für Verkehrspiloten, überführt neue Flugzeuge, arbeitet als Testpilot bei Dornier und fliegt als Freelance-Pilot Verkehrsmaschinen wie den Airbus 320.

Jonson ist unterwegs. Ständig, selten länger als zwei, drei Tage an einem Ort. Er lebt so unabhängig wie möglich. An Gegenstände will er sich nicht binden. "Man kann keine Dinge besitzen. Die Dinge nehmen irgendwann Besitz von einem". Deswegen lebt er auf wenig Raum. Den Verzicht auf den für viele normalen Luxus sieht er nicht als Verlust von Lebensqualität. Im Gegenteil. Jonson hat Zeit. "Das ist der größte mögliche Luxus."

Mit 18 Jahren kauft er einen VW Bus, einen T2. Er baut ihn aus und geht auf Tour: nach Kurdistan, in den Iran, durch die Sahara. Seit Oktober 1982 lebt Jonson fast ununterbrochen in Fahrzeugen.

Dem VW Bus folgt ein VW LT 28. Möbel vom Sperrmüll rein, fertig. Keine Heizung, kein Licht. Es folgt der erste "Düdo", ein Mercedes 608, kurzer Radstand, kein Hochdach. Und mit etwas mehr Luxus: Waschbecken, WC und Kleiderschrank. Jonson reist damit in die Zentralsahara, von Sizilien ans Nordkap. Doch ein Motorschaden in Paris ist das Ende. Wieder in Bayern dient ihm der Mercedes als "Immobilie".

Der zweite Benz, ein 15 Jahre alter 508er mit Hochdach, ist dann profimäßig ausgebaut, mit Umluft-Heizung und Licht. Jonson wohnt den Sommer über in Bayern am Segelflugplatz. Jeden Winter geht’s auf Reisen. Drei Sahara-Touren, bis nach Westafrika, in den Senegal. Nordkap. Griechenland. Jugoslawien. Balkan. Russland. Ukraine. Syrien, Jordanien.

Jonson ist ein Mann rascher Entschlüsse. In drei Tagen verkauft er seinen Mercedes, kündigt seinen Job und kauft sich - ohne jemals eine Motorradreise gemacht zu haben - ein Bike; eine BMW 1100 GS. Ein Zelt ist nun sein Zuhause. Rund 83.000 Kilometer reißt er auf der Maschine ab - einmal um die Nordhalbkugel: USA, Alaska, Nordafrika, Nordkap, Sibirien. Nach anderthalb Jahren ist er zurück. Und seitdem keinen Meter Motorrad mehr gefahren.

Da wagt Jonson ein Experiment. Sein Arbeitgeber zahlt ihm eine Wohnung. Keine erfrorenen Füße und keine leeren Gasflaschen mehr. Fließendes Wasser, Badewanne. Aber: Keine Freiheit. Keine Ölfinger. Für Jonson war das "231 Tage Einzelhaft" - er bricht aus. Denn vom Reisen kann er nicht lassen.

Mit einer Kieljolle segelt er durch die Inselwelt Griechenlands. Es folgt ein Mercedes 1622, ein "Kultmobil", so Jonson. Er kauft den Wagen mit 1,2 Millionen Kilometern. "Hauptsache billig." Ein Bekannter hat einen Adria Caravan, 25 Jahre alt. Acht Stunden lang möbelt er Fahrzeug und Anhänger auf. Dann geht es los. Und das "Kultmobil" zeigt ungeahnte Qualitäten: billig, leicht, groß - und "ewige Zeit" sein Zuhause. Über eine halbe Million Kilometer ist er in zehn Jahren damit unterwegs: zweimal "fast Weltreise".

Jonson arbeitet zwei Monate in China, dann hat er zwei Monate frei. Mehr als 70 Länder bereist er mit dem Benz, 1027 verschiedene Schlafplätze, 613.412 gemeinsame Kilometer. Bei einem Treffen von Fernreisenden wird das Mobil zum schlechtesten Wagen gewählt, was Jonson lakonisch kommentiert: "Die haben alle keine Ahnung." Aber am Ende ist der Benz "doch ganz schön marode. Den Aufbau halten Tape und Silikon zusammen". Dennoch zieht er eine positive Bilanz. "Er hat mich nie im Stich gelassen." Zum Lebensende bekommt das dauerhafte Provisorium als "weitgereistestes Auto" den Ritterschlag der Deutschen Zentrale für Globetrotter. Er sah fünf Kontinente und hatte nie eine "richtige" Panne.

Während seine Piloten-Kollegen sich Häuser kaufen, Schulden machen, spart Jonson auf einen Mercedes Omnibus O 303, zwölf Meter, 18 Tonnen. Er baut den Bus aus, lebt in der Baustelle am Straßenrand. Am Ende hat das Fahrzeug Fußbodenheizung, Kachelofen und einen 300 Liter Frischwasser-Tank. Damit will Jonson nach Griechenland, mit Segelboot auf dem Hänger. Kurz vor der Fähre in Ancona kommt ihm auf der Autobahn ein Geisterfahrer entgegen - er beendet sein Leben in Jonsons Bus. Alles ist zerstört, selbst das Segelboot. Jonson bleibt das blanke Leben.

Er fängt bei Null an, findet einen Magirus 160 ANW, schön, aber "echt teuer". In zwei Tagen baut er ihn aus, setzt seine Griechenland-Tour fort. Drei Jahre ist der Magirus sein Zuhause, im Nahen Osten, der Mongolei, in China, Syrien, dem Libanon und in Nordafrika. Es wird eng im "Maggie", denn jetzt wohnt noch Babs mit im Laster. Zwei Menschen plus Hund auf neun Quadratmetern. Gemütsmensch Jonson: "Na, es geht so. Am meisten Platz braucht der Hund." Das Platzproblem löst der Kauf eines neuneinhalb Meter langen Zirkuswagens mit 80-km/h-Zulassung. "Mit dem Magirus ein extrem unhandliches Gespann, Gewicht achtzehn Tonnen." Dieselverbrauch? "Ab 35 Liter auf 100 Kilometer." Wendekreis? "Ein Wahnsinn." Kosten? "Nicht gerade eine günstige Version zu leben", so Jonson. "Aber - schön."

Es folgt ein MAN 8/136 Lkw als Zugfahrzeug. Jonson: "Der Hammer im Gelände." Der "Ausbau" ist in einer Stunde fertig, vier Schrauben und zwei Bretter reichen. Das Gespann MAN/ Zirkuswagen fährt er 45.000 Kilometer. Langsam, unglaublich langsam. Denn: "Der MAN ist einfach ein bisschen schwach mit 136 PS. Gegenwind - der blanke Horror."

Ein Mercedes 1217 Allrad löst den MAN ab. Der Wohnaufbau stammt von einem IFA W 50. Alles wird in zwei Tagen zusammengebaut. Jonsons Fazit: "Für Solo-Urlaub - perfekt. Aber zum Ziehen schwerer Anhänger nicht der Bringer." Im Herbst 2007 ist er wochenlang mit 1217 und Zirkuswagen unterwegs, mit einem Gespann von 18,56 Metern. Gut 6000 Kilometer tourt er durch Normandie und Bretagne, jeder Kreisverkehr eine Herausforderung. An einer Abzweigung kommt er "einfach nicht rum". Hinter ihm: Stau. Die Polizei leitet den Verkehr um, er muss zurücksetzen - acht Kilometer lang. Seine "Meisterprüfung" im Anhängerfahren, sagt er.

Im Frühjahr 2008 verkauft Jonson den Zirkuswagen, lebt jetzt wieder alleine auf acht Quadratmetern. Tourt durch Südfrankreich, Polen, Griechenland, Ungarn. Bei einem Verbrauch von mindestens 25 Litern - und angezogenen Dieselpreisen - steigt Jonson dann um. Der Wohnkoffer wandert auf einen Anhänger, gezogen von einem Land Rover Defender. Aber Jonson merkt, "der Anhänger sollte - für besseren Fahrkomfort - ein Drehschemel sein". Seinen Wohnaufbau nimmt er mit, als er wieder mal das Basisfahrzeug wechselt. Er kauft einen MAN KAT 1 4x4 Truck und setzt den Container oben drauf. "Der war schon auf sooo vielen verschiedenen Mobilen." Die Fuhre ist 11,9 Tonnen schwer. Mit V8 Diesel, 13 Liter Hubraum und 300 PS düst Jonson durch Andalusien, Süd-Portugal und Zentralfrankreich. Dann kommt der KAT weg, es folgt ein zweiachsiger Drehschemel, der Aufbau kommt mit. 2010 hat Jonson wieder einen Düdo, zugelassen als Werkstattwagen. So darf er sonntags mit Hänger fahren.

Jonson träumt: von einem Kabe Wohnwagen, "eine einwandfreie Wohnung auf Rädern". Zufällig ergattert er einen der Caravans, der nicht hält, was die Werbung verspricht. Den Umzug in einen knallroten 19-Tonner MAN BDF mit 400 PS erledigt Jonson in einem Tag. Noch während er in dem MAN wohnt, lässt er einen Kühlanhänger bauen. Unsinn, so heißt der Hersteller, der rollenden Behausung auf Doppelachs-Chassis. Der Unsinn begleitet ihn bis heute, steht aber zum Verkauf. Jonson will mal wieder was Neues.