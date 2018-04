So ein Borsalino ist was Feines, der Rolls Royce unter den Hüten. Fotos: Fritz/Fotolia/mti

Von Manfred Fritz

Naidoo trägt eine Mützen, Klaus Meine von den "Scorpions" trägt sie, Lindenberg geht nie ohne Hut, Sebastian Vettel trägt eine Baseballkappe - Mann geht schon lange mit Kopfbedeckung. Mit gutem Grund. Wir haben drei Männer nach ihren Argumenten gefragt. Warum tragen sie Hut, Mütze oder Baseballkappe? Daniel Hund aus der RNZ-Sportredaktion ist der Kappenmann, Manfred Fritz trägt Hüte und Matthias Roth aus dem Feuilleton liebt seine Mützen.

Zuhause hängen sie. Nebeneinander, übereinander, in Reih und Glied. Viele kleine Metallgriffe, die sich am großen Wandschrank befinden, dienen als Halterung. Kappen soweit das Auge reicht, besser bekannt als Baseball-Kappen. Gelbe, weiße, blaue. Wie viele? Schwer zu sagen. 100, vielleicht auch 200. Mittlerweile weiß ich es selbst nicht mehr so genau. Es kommen irgendwie immer wieder neue dazu.

Doch so groß die Auswahl auch ist, auf dem Kopf landen meist trotzdem die gleichen. Das sind die, die besonders gut passen, die perfekte Passform besitzen. Mützen sind einfach etwas Feines. Nicht für jeden, aber für die, denen sie stehen. Mir stehen sie. Sagen viele. Meine Frau auch, da war sie aber noch meine Freundin. Mittlerweile sagt sie es etwas anderes, nicht böse, aber schon mit vorwurfsvollem Unterton: "Du und deine Mützen, bist du nicht langsam mal raus aus dem Alter?" Gut, ich bin Mitte 30. Aber gibt es ein Mützenalter? Eine Altersbegrenzung? Mir ist keine bekannt.

Außerdem weiß ich eines ganz genau: Ich bin nicht alleine. Da gibt es einige, die so sind wie ich. Der Mützenkult ist allgegenwärtig. In der Bahn, im Büro und ja, auch im Lokal. Die Zeiten, in denen es als unhöflich galt, eine Mütze beim Essen zu tragen, sind nämlich Geschichte. Wobei ich sie trotzdem abziehe.

Eine Art Mützen-Laufsteg sind übrigens die Katakomben von großen Fußball-Stadien. Dort werden Trends gesetzt. Etliche Bundesliga-Profis marschieren mit "Deckel" auf dem Kopf aus der Kabine. Raus auf den Parkplatz, hoch in den VIP-Raum. Mario Gomez, unser EM-Held, zum Beispiel. Sein Markenzeichen: Beanies. Das sind diese Dinger, die aussehen wie ein Bommelmütze ohne Bommel. Super-Mario zieht sie dann über beide Ohren und tief in den Nacken.

Stichwort Sport, auch bei mir fing es mit dem Sport an. Beim Tennis. Damals war ich 12 oder 13. Mal trug ich die "Basy" richtig rum, zum Schutz vor der tief stehenden Sonne, mal ganz lässig falsch rum. Tennis ohne Mütze, das war bald wie Tennis ohne Schläger. Unvorstellbar, ging gar nicht. Rund 20 Jahre später hat sich das nicht geändert. Ein Mal Kappe, immer Kappe. Daniel Hund

Ein bisschen ist es mit den Hüten wie mit dem Zeitunglesen: Was man im Elternhaus als typisches Erwachsenenverhalten mitbekommt, ist für ein Kind attraktiv und vererbt sich quasi ins eigene Erwachsenendasein. Sowohl mein Großvater als auch mein Vater trugen - wie die meisten Männer im Südschwarzwald - vor allem am Sonntag und zu besonderen Anlässen meist dunkle Hüte. Für mich ist das bis heute daher ein selbstverständlicher Teil der formal vollständigen Kleidung. Gut "behütet" zu sein, vermittelt auch ein äußerst angenehmes Kopfgefühl, vor allem natürlich in der kühleren Jahreszeit. Ich habe mich von Form und Qualität auf den Borsalino kapriziert, ein klassischer Herrenhut, der in einer norditalienischen Manufaktur aus Kaninchenhaar gefertigt wird. Davon habe ich ein halbes Dutzend, vom zusammenrollbaren Reisehut über den leichten grauen Sommerhut bis zum großen Schwarzen für feierliche Anlässe. Die edleren Modelle haben eine sogenannte Sturmsicherung - eine dünne Gummischnur mit Knopf, die dezent um den Hut gelegt ist und sich bei Bedarf in ein Knopfloch des Anzugs einknöpfen lässt. Damit der Hut nicht stillos davonfliegt und seinen Träger in Verlegenheit bringt. Ein apartes Detail. Man sagt auch, der Borsalino sei der Rolls Royce unter den Hüten. Wenn schon, denn schon.