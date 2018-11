Von Ralf E. Krüger

Hannover (dpa) - Am kommenden Samstag (11. Juli) steht der von den Vereinten Nationen ausgerufene Weltbevölkerungstag an. Am 25. Juni dagegen gab es den «Weltdufttag» - behauptet zumindest der Initiator des Aktionstages und Geschäftsführer des Berliner Parfümhändlers Unique, Matti Niebelschütz. Er «möchte die Menschen dazu anregen, die Welt der Düfte bewusster wahrzunehmen», hieß es in einer Erklärung seines Unternehmens. Verwunderung darüber gab es bei einem der weltgrößten Aromen- und Duftstoffhersteller, dem niedersächsische Symrise-Konzern in Holzminden. «Bei uns ist zwar ganzjährig Weltdufttag - aber von so einem Tag haben wir noch nie gehört», so Sprecherin Christina Witter.

Kein Wunder: Neben den offiziell von den Vereinten Nationen beschlossenen Thementagen entdecken nun auch Unternehmen und vor allem Verbände bei ihren Marketingstrategien das PR-Instrument des «Welt-Tages». Er soll medienwirksam Akzente setzen, um das Interesse an der eigenen Branche oder dem eigenen Produkt anzukurbeln.

So rief etwa der Europäische Windenergie-Verband EWEA schon vor Jahren den «Weltwindtag» aus. Der in den USA für den 14. Januar ausgerufene «Zieh-Dein-Haustier-an-Tag» - bei dem Haustiere in lustige Kleidung gesteckt werden - gilt ebenfalls als Branchen-Erfindung. Vom Vanilleeis-Tag bis hin zum Dekolleté-Tag reicht die Liste der mitunter skurrilen Aktionstage. «Das ist ein dankbares Thema für die Social Media», sagt Sandra Schwarz von der Hamburger Werbeagentur Scholz & Friends.

Sie verweist auf den «Welt-Jogginghosen-Tag», bei dem sich am 21. Januar viele Unternehmen originell ins Gespräch bringen. «Der wirtschaftliche Nutzen dürfte dabei allerdings fraglich sein», meint Schwarz, «da kann sich dann eher die Branche als das Unternehmen profilieren.» Sie verweist zudem auf das Problem, dass es an jedem Tag des Jahres mittlerweile etwas zu feiern, würdigen oder gedenken gibt: «Da würde auch ein Welt-Feinrippshirt-Tag kaum noch auffallen.»

Die Faktenlage zu den Ursprüngen dieser Tage ist meist eher dünn. Vor allem in den USA riefen Lobby-Gruppen popkulturelle Aktionstage ins Leben. Denn Gedenktage kann eigentlich jeder erklären - ob sie dann entsprechend gewürdigt werden, ist eine Frage der Werbung. Ein Internet-Projekt listet sie auf - vom «Weltkuscheltag» bis zum «Mach-früher-Feierabend-Tag» reicht die Spanne. Viele PR-Aktionen - wie der in Südafrika von einem Unternehmen ausgerufene «Welt-Dekolleté-Tag» - verselbstständigten sich später auch: im konkreten Fall als Aktionstag einer Brustkrebs-Opferhilfe.

«Ich habe auch mitbekommen, wie zunehmend obskure Tage ausgerufen werden», sagt Thorsten Völker von der Hamburger Marketingagentur Walking Brands. Von einem echten Trend will er aber nicht sprechen. «Das ist nichts anderes als eine Verkaufsförderung-Aktion», meint auch der Trendforscher Thomas Kirschmeier vom Rheingold-Institut in Köln. Solche PR-Aktionen habe es schon früher gegeben, wenn auch nicht in der Dichte: «Das ist wie der Valentinstag am 14. Februar: da hat man sich als Mann früher ja kaum nach Hause getraut ohne Blumen».

Der Blumenversandhändler Fleurop bestätigt den verkaufsfördernden Einfluss solcher Tage. «Wir haben diese Tage aber nicht selbst gesetzt, sondern nur besetzt», sagt Sprecherin Melanie Schindler. «Unserer Erfahrung nach ist es sehr schwer, selbst ernannte Anlasstage durchzusetzen, da der heutige Kunde sehr traditionsbewusst und aufgeklärt ist», meint sie. «Initiierte Anlässe ohne eine historisch verwurzelte oder emotionalisierbare Geschichte werden daher schnell als verkaufsfördernd identifiziert und eher kritisch aufgenommen.»

Bei den Initiatoren des «Weltdufttages» sieht man das anders. «Das Interesse an unserem Weltdufttag nimmt von Jahr zu Jahr zu», sagt Unique-Sprecherin Sheila Erike. Als Erfolg wertet sie dabei nicht nur die Zahl der Medienartikel zum Tag, sondern auch Firmen, die auf ihrer Homepage anlässlich des Tages entsprechende Parfüm-Vorschläge machen. Warum ausgerechnet der 27. Juni? Erike: «Das war willkürlich gewählt; wir wollten den Tag gerne in einen der schönsten Monate für Blumen und Früchte legen.» Der Aufwand, sagt sie, war dabei eher überschaubar: «Eine Anmeldung bei Wikipedia reichte.»