Von Carmen Schucker

Da die großen Designer wie etwa Hugo Boss oder Rena Lange dieses Jahr der Berliner Fashion Week fernblieben, gehörte der Laufsteg den jungen Designern. Die ergriffen die Chance und überzeugten durch Geradlinigkeit und Authentizität.

Und wenn es nach ihnen geht, wird es sehr luftig: Lange und wallende Tunikakleider, die die Silhouette umspielen aber nicht betonen, liegen im Sommer 2014 im Trend. Das zeigten zum Beispiel die Stücke von Dimitri und David Tomaszewski.

Kräftige Farben – viel Kanarienvogelgelb: Eine Farbe, um die wir im nächsten Sommer nicht umher kommen, ist Gelb – sei es Zitronen- oder Kanarienvogelgelb. Ob bei der Show von Michael Sontag, Perret Schaad oder Dimitri, in allen Kollektionen ist ein satt-leuchtendes Gelb zu finden. Ohnehin wählten die Designer kräftige und leuchtende Farben aus, sei es Orange, Pink oder Türkis. Meist entschieden sie sich für einfarbige Kombinationen, die teilweise mit abstrakten Prints kombiniert werden.

Florale Stickerei



Das junge Berliner Label "Achtland" hingegen lockerte die Monochromie durch florale Stickereien auf. Das Designerduo feierte in Berlin sein Laufstegdebüt und wurde von vielen Kritikern - ob ihrer liebevollen Handarbeit und Detailliebe - hoch gelobt.

Die Designer lieben nächsten Sommer Tropen-Prints: Besonders aufgefallen sind auch die tropischen Prints, die viele Designer verwendeten. So wählte Hien Le für schlichte Kleider ein großflächiges Libellen-Print aus, während bei Marc Cain ein Overall mit Palmen-Print zu sehen war. Aber auch Lala Berlin, Marcel Ostertag und Schumacher setzten auf das Tropen-Thema.

Bei der sommerlichen Farbpalette bleiben auch die Nicht-Farben Weiß bis Beige erhalten. Während Hien Le seine bodenlangen Roben durch Seide zarter wirken lässt, wählt Kaviar Gauche einen Nude-Ton, der zwar blickdicht ist, aber dennoch mit dem Hauch einer Nacktheit spielt.

Zudem wird im nächsten Sommer mit Transparenz gespielt. Die Designer, wie zum Beispiel Guido Maria Kretschmer, greifen oft zu Spitze und lassen so die Haut an Armen und Beinen hervorscheinen. Besonders durchsichtig wurde es bei der Schau von Marcel Ostertag, Malaika Raiss verhüllte die entscheidenden Körperteile hingegen mit blickdichtem Stoff.

Mode für Männer: schlicht und elegant

Bei den Männern bleibt es enganliegend. Enge Passformen bestimmen die Männermode auch im nächsten Sommer. Darüber hinaus bleibt es mit hochgeschlossenen Hemden, wie bei Sissi Goetze, schlicht und elegant. Wenn es nach dem Berliner Label Sopopular geht, dürfen die Männer im nächsten Sommer viel Bein zeigen, denn dort werden Shorts mit Blazern kombiniert.

Streetwear bei der Bread and Butter: Ein Blick auf die wichtigste Messe der Berliner Fashion Week, der Bread and Butter, zeigt überdies, was im Streetwear-Bereich im nächsten Sommer getragen wird. Hier gab es erwartungsgemäß viel Denim zu sehen, Sneakers in allen erdenklichen Farben und erstaunlich viel Mode für Männer. Auch wieder mit von der Partie: Die Skinny Jeans. Seit Jahren ist die enge Stretchjeans nicht mehr aus der Mode wegzukriegen. Die Händler produzieren, was die Frauen derzeit tragen wollen: Jeans, die wie Leggins sitzen. Weitere Hosen, gar wieder einmal Schlag, sind derzeit nicht in Sicht.

Neonfarben bleiben angesagt

Das Streetwear-Farbspektrum zeigt, dass im nächsten Sommer auch wieder Neon-Farben getragen werden. Ob Neonpink, -grün oder -gelb: Sie finden sich auf T-Shirts, an Schuhen (auch wenn nur als Schuhband) oder auch in funktionellen Steppjacken. Ebenfalls weiterhin im Trend ist der ausgewaschene Look, der bei vielen T-Shirts, Kleidern oder Hosen zu finden ist.

Sneakers, Sneakers, Sneakers: An den Füßen wird wieder Bequemes getragen. Im Fokus steht hierbei der Sneaker: ob bunt, schwarz-weiß oder gemustert. Auch der Designer Kilian Kerner ließ seine Models im leichten Sportschuh über den Laufsteg laufen und sorgte damit für einige Aufmerksamkeit.

Außerdem werden uns Espandrilles in allen Farben des Regenbogens im nächsten Sommer begleiten. Ein weiterer Schuhtrend, vor allem für Frauen: Komplett aus Plastik bestehende Ballerinas und Sandalen, wie sie zum Beispiel die Marke Melissa produziert. Ursprünglich stammen diese Schuhe aus Brasilien, wo sie früher von eher ärmeren Gesellschaftsschichten getragen wurden. Nun haben sie den Mainstream erreicht.

Ein Accessoire, das im Sommer natürlich nicht fehlen darf, ist die Sonnenbrille: Sie wird rund, ganz im Stil von John Lennon.