Wer den offenen Blick für seine Mitmenschen hat, wird sich immer wie-der dabei ertappen, dass er diese durch das Erscheinungsbild wie auch durch das Auftreten in gewisse Schubladen oder - netter gesagt - in das passende Passepartout steckt. Blitzschnell scannen wir unsere Mitmenschen und ordnen sie anhand ihrer Kleidung, ihrem Styling und den in Gebrauch befindlichen Produkten ein. Auf der anderen Seite aber steht der Sender mit seiner Selbstdarstellung. Wer bin ich, wie will ich sein? - diese Fragen der Identifikation stellen sich schon in der Kindheit. Je älter wir aber werden, desto mehr hängt die persönliche Selbstdarstellung auch mit den passenden Marken zusammen. Geprägt von der Werbung, vom Gruppenstatus und Druck derer, mit denen wir uns wiederum identifizieren wollen. Mal unbewusst, aber oftmals auch ganz bewusst.

Starke Marken mit Status-Kick

Sie ist dekorativ, mit einem markanten Wiedererkennungs-Design und liegt mit rund 700 Euro im oberen Preissegment der Küchenhilfen: die Kitchen Aid. "Das zeitlose und mutige Design, das jeder Küche das gewisse Etwas verleiht… Der Klassiker unter den Küchenmaschinen findet sich nicht nur in zahllosen Küchen, sondern auch im New Yorker Museum of Modern Art" heißt es in der Produktbeschreibung. Die Hausfrau, die eine KitchenAid ihr Eigen nennt, muss somit Wert auf Design legen und auf ein gewisses Prestige. Was die Kitchen Aid leistet, erfüllen so gut wie alle herkömmlichen Küchenmaschinen.

Wer sind dann aber die Hausfrauen, die in ihrer Küche den noch viel teureren Thermomix stehen haben? Auch wenn dieses multifunktionale Küchengerät den bekannten reddot Design-Award erhalten hat, erinnert es eher an eine Miniwaschtrommel - farblos ohne Anspruch ans Aussehen und somit mitnichten eine aufwertende Küchendekoration. Dennoch ist das Gerät von Vorwerk nur über Direktvertrieb zu bekommen und kostet über 1000 Euro. Und der Hype sowie die Fangemeinde ist groß, auf das neueste Modell muss zuweilen mehrere Monate gewartet werden.

In einem Interview mit dem Wall Street Journal erklärt Thermomix-Geschäftsführer Andreas Friesch, die Hauptabnehmer des Thermomix seien Familien mit zwei bis vier Kindern. Auch immer mehr Singles und Senioren würden das Gerät kaufen. Welche Aussage geht also mit dem Kauf eines solchen Gerätes einher? "Seht her, ich bin eine prozessoptimierte Mutter" oder "Ich habe keine Zeit, aber lege für meine Kinder Wert auf schnelle gesunde Kost".

Sie sind eine eigene Sprache

Diese Beispiele gibt es in allen Lebensbereichen, vom Marken-Geschirrservice, Schmuck, Einbauküchen, Computer, Smartphone bis hin zur Kleidung. Es nennt sich Identitätskonsum und ist so alt, wie es Marken gibt. Dennoch widmen sich Marktforscher und Trendanalysten dem Phänomen verstärkt und positionieren Unternehmen und Produkte immer gezielter, damit sie in unsere Lebenswelten und zu unserer gewollten Identität passen.

Eine aktuelle repräsentative Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach zeigt, dass in Deutschland die Markenorientierung zunimmt. 45 Prozent der Befragten gaben an, ganz auf bestimmte Marken festgelegt zu sein. Dabei leben Marken vorwiegend in der Vorstellung der Konsumenten. Der Kunde bezahlt bei einem Markenartikel nicht nur die reellen Eigenschaften, sondern auch die, die er dem Produkt selbst zuspricht. Hinzu kommen positiv aufgeladene Assoziationen.

Doch warum braucht der Mensch diese Markenidentifikation? "Starke Marken, die Teil unseres Selbst werden, tragen zur Stabilisierung unserer Identität bei. Sie sind notwendige Orientierungshilfen in einer komplexen Welt. Das Vertrauen in Marken hilft, die Komplexität unserer sozialen Welt zu reduzieren", sagt Professor Gert Gutjahr vom Institut für Marktpsychologie IFM in Mannheim. Konsumpsychologe und Innovationsforscher Stefan Baumann hingegen beschreibt es so: "Marken sind in unserer globalen Konsumgesellschaft zu einer eigenen Sprache geworden, die schneller und klarer kommuniziert, wer man ist, wem man sich zugehörig fühlt, woran man glaubt und wie man sich verhalten möchte als jede andere Sprache. Menschen können heute alles sein und ständig die Identität wechseln. Deshalb müssen Produkte und Marken heute selber menschliche Qualitäten zeigen, eigene Brüche mitbringen, sich entwickeln und verändern."

Am Beispiel Auto wird es klar

Welche Orientierung uns Marken geben, wird am sichtbarsten bei des Deutschen Liebstem: dem Auto. Laut Prof. Gutjahr schlössen sich Verbraucher zu Markengemeinschaften zusammen, was zu Subkulturen führe. "So grüßen sich etwa Fahrer von renommierten Pkw-Marken wie Porsche, Mini, Fiat 500, wenn sie sich mit dem Auto treffen oder bieten sich gegenseitig die Vorfahrt an. Besondere Freundlichkeit ist sichtbar, wenn sich Konsumenten öffentlich zu denselben Marken in fast beliebiger Produkt-Kategorie bekennen", erläutert Gutjahr. Subkulturen seien Wertegemeinschaften und würden dazu benutzt, sich mit anderen Menschen verbunden zu fühlen. Dass aber eine Marke auch mit seinen Werten enttäuschen kann, zeigt sich im Falle von Volkswagen.

Bei Jugendlichen ist die Markenabhängigkeit noch größer. Im Fokus der Werbetreibenden stehen daher Käufertypen, wie die "Lebensfrohe Jugend", für die Mode und Marken selbstverständlich sind und die gerne mal mehr ausgeben, als sie eigentlich können. Der Allensbacher Studie zufolge sagen 61 Prozent der 16- bis 29-Jährigen, dass es ihnen Freude bereite, schöne Dinge zu besitzen, bei den über 60-Jährigen trifft das auf knapp die Hälfte zu. Und auch Statussymbole sind für die Jugendlichen okay - fast der Hälfte gefällt es, wenn man bei luxuriösen Dingen die Marke erkennen kann, bei den 60-Jährigen sind das nur 18 Prozent. Dabei werden Bedürfnisse befriedigt, die über den reinen Gebrauch eines Produktes hinausgehen. Für Baumann zeigt sich das am besten am Beispiel von Nike: "Mit jedem Kauf eines Nike Produktes bekräftigen wir unsere Überzeugung am "Just-Do-It"-Spirit, wir treten ihm symbolisch bei, setzen uns gleichzeitig von der Adidas-Philosophie ab. Und wir fühlen uns unbewusst eins mit der Nike-Community, die alle das gleiche Glaubensbekenntnis an und in sich tragen."

Doch den Deutschen zu unterstellen, sie würden sich von Luxus oder Markenidentität allein lenken lassen, wäre verfehlt. Ihnen ist nicht nur eine qualitative Verarbeitung und ein wiedererkennbares Design wichtig, der Deutsche kauft auch mit Gewissen. Am besten Fairtrade, nachhaltig und sozial verträglich sollte es zudem sein. Auch das Allensbacher Institut sieht das so. Die Deutschen seien konsumfreudiger, aber keinesfalls einseitig materialistisch. Das Prinzip Verantwortung gewinne an Bedeutung.

Das Institut für Trend und Zukunftsforschung geht sogar noch einen Schritt weiter und behauptet: "Marken werden nur dann ihren Glamour bewahren, wenn sie den neuen Konsumenten zum Teil ihres Brands machen. Marken mit Zukunft müssen visionär sein in Bezug auf Gesellschaft, Klima, Zukunft, sie müssen sich öffnen für die Kommunikations- und Selbstdarstellungswünsche der Menschen.