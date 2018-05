Von Lisa Wieser

Mit Käse ist es wie mit anderen guten Dingen: Hat man seine Vielfalt entdeckt, kann er schnell zum genüsslichen Laster werden. Unzählige Sorten gibt es, doch mit ein wenig Übung ist es einfach, den Passenden zum geeigneten Anlass zu finden. Für Käseliebhaber gehört schon das Probieren beim Kaufen zu einem sinnlichen Ritual. Egal ob Hartkäse, halbfester Käse oder Weichkäse, am Namen lässt sich meist erkennen, ob er aus Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien oder Griechenland kommt. Jeder hat seinen Charakter im Aroma und in der Fülle.

Entscheidend ist dabei nicht nur die Herkunft der Milch, sondern auch die Klimazone, Herstellungsverfahren und Reifezeit, die man ihm lässt. Ein Klassiker unter Spaniens Käse ist der "Manchego" aus der Milch der Manchegoschafe oder ein reifer "Queso de Oveja", der auch eine Rosmarinkruste haben kann.

Aus Italien kommen Hart- und Weichkäse wie Grana Padano, Parmiciano aus der Emilia-Romagna, Bufala Campana aus Apulien, Inselkäse aus Sizilien wie der Caseificio Poma Gioacchino und Pecorino Re Sardo aus Sardinien. Durch ihre überlange Reifezeit, dazu mit Pfefferkörnern, Oliven und Kräutern verfeinert, haben sie einen Geschmack, der an die Schafherden in den Bergen und die im Frühling duftenden Mandel- und Zitronenbäume erinnert.

Auch die Franzosen sind Meister in ihrer Klasse. Die bis zu 400 Käsesorten aus der Normandie, den Flusstälern von Loire und Rhône, der Provence und anderen Regionen werden durch landestypische Produktionsweisen geprägt. Ob der "Camembert aux Truffes" aus der Normandie, ein "Carré de l'Est", Charles de Gaulles Lieblingskäse "Mimolette" oder der seit 1952 im Jura hergestellte "Comté", - für die Franzosen ist ein guter Käse, ein frisches Baguette und ein dazu passender Wein Lebensart pur. Wer wird dabei nicht an Paris, französische Chansons und lauschige Nächte an der Seine erinnert.

Doch so weit müssen Käseliebhaber nicht fahren. Wie in südlichen Ländern gibt es auch in unseren Regionen Käseproduzenten, die hervorragende Qualität herstellen. Einer davon ist der Nußlocher Ziegenkäsehof von Stefanie Schott und Joachim Kamann. Seit 1985 bewirtschaften sie den zehn Hektar großen Betrieb mit 100 Ziegen. Bis zu 60.000 Liter Milch werden jährlich gemolken, um Ziegenfrischkäse, Weichkäse wie Caciotta und Camembert, Schnittkäse, Hartkäse, Jogurt und Quark daraus zu machen. Die Ziegenmilch wird frisch verarbeitet, weder entrahmt noch homogenisiert, und auf chemische Zusätze und Konservierungsstoffe ganz verzichtet. Nach dem Melken wird sie erhitzt, mit Ziegenlab versetzt und "dick gelegt", wodurch Käsebruch entsteht, der in Formen geschöpft wird. Hartkäse und Schnittkäse werden aus Rohmilch hergestellt. Das Schöpfen des Bruchs ist sehr aufwendig. Dadurch können nur kleine Mengen verarbeitet werden. Stefanie Schott und Joachim Kamann lassen sich trotzdem darauf ein, weil durch die schonende Art des Handschöpfens der Käse viel geschmacksintensiver, feiner und bekömmlicher wird. Doch Ziegenmilch hat eine geringe Ausbeute beim Käsen, je nach Saison werden zwischen acht und zehn Liter Milch für ein Kilo benötigt. Weil die Tiere jahreszeitlich abhängigen Weidegang haben, ruht die Produktion im Winter für ein paar Wochen.

"Edel, lebendig und kompromisslos in der Qualität!" produziert auch der Molkereimeister und Betriebswirt Lothar Müller, der in seiner Hockenheimer Manufaktur handgefertigte Edelkäse herstellt. Seit 1996 arbeitet er in seiner kleinen Käserei in der Rathausstraße, in der seine Mutter 50 Jahre ein Käsefachgeschäft hatte. Als er 1995 seinen Managerjob satt hatte und in einen handwerklichen Beruf wollte, eröffnete er eine Käsemanufaktur, in der nur reine Naturkäse hergestellt werden. Zutaten, die keinen natürlichen Ursprung haben, gelten bei ihm als Tabu.

Die Rohmilch bezieht er von Weidetieren mit Grasfütterung von Bauern aus der Region, die strengen Qualitätskriterien unterliegen. Nach der Lieferung wird die Milch in Kessel gepumpt, angewärmt, mit Milchsäurebakterien angereichert und "dick legt" . Mit einer "Harfe" zieht er immer wieder durch die fester werdende Masse und entscheidet, ob es ein Hart- oder Weichkäse werden soll. Für Weichkäse wird der Käsebruch von Hand geschöpft, gibt es ein Hartkäse, wird er in Formen gefüllt. Erst beim Schöpfen oder Abfüllen wird er mit Zutaten veredelt, mehrfach gewendet und von Hand gesalzen, bevor die natürliche Reifezeit beginnt. Je nach Käsesorte kann sie mehrere Monate dauern.

Raffinierte Geschmacksrichtungen entwickelt der Molkereimeister in seiner Manufaktur selbst. Der "Rosa Beerenkäse" mit Beeren aus einer Holunderart ist leicht pfefferig, mit dezenter Fruchtnuance, hat eine exotische Note und schmeckt am besten mit neutralem Brot und einem leichten Wein. Klassiker sind der "Hockenheimer Rote" und der "Lustige Abt", die wie die anderen Käse, auch im Hofladen der Abtei Neuburg in Heidelberg verkauft werden. Eine Besonderheit ist Müllers Trüffelkäse, der "eine Geschmacksexplosion für Trüffelliebhaber ist", er beschert ein kulinarisches Glücksgefühl, sagt Müller.