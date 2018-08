Von Diana Deutsch

Das Wohnzimmer der Familie Bauer in Meckesheim misst 125 Quadratmeter und hat eine Höhe von 4,50 Metern. Aber das benutzen sie eher selten. An Weihnachten vielleicht, oder wenn Besuch kommt. Sind die Bauers unter sich, machen sie es sich einen Stock tiefer gemütlich. Das Esszimmer erstreckt sich zwar auch über hundert Quadratmeter, aber die Decke hängt etwas niedriger. Die Bauers wohnen in einer Kirche. St. Antonius.

Das historistische Gotteshaus aus gelbem Sandstein, 1908 geweiht, diente den Katholiken bis 1968 als Pfarrkirche. Dann stieg die Zahl der Gemeindemitglieder rapide an. Eine moderne Kirche aus Sichtbeton wurde gebaut. St. Martin. Ihre alte Kirche verwandelten die Meckesheimer in ein Gemeindehaus, wobei sie leider ihren Turm verlor. 2012, die katholische Gemeinde von Meckesheim war inzwischen wieder geschrumpft, beschloss der Pfarrgemeinderat, das Gemeindehaus in die St. Martinskirche zu integrieren. St. Antonius wurde zum Verkauf angeboten, Sarah und Andreas Bauer griffen zu. Nun frühstücken sie mit ihren beiden Töchtern in der Sakristei.

Etwas mehr als 45000 Kirchen gibt es in Deutschland. Sie werden alle geliebt. Doch gebraucht werden sie nicht mehr alle. Die Zahl der Christen in Deutschland nimmt kontinuierlich ab. Die Berliner "Forschungsgruppe für Weltanschauungen" zählte 2014 schon 34 Prozent Deutsche ohne Konfession. 1990 waren es nur 22 Prozent gewesen. Noch drastischer ist der Rückgang bei den Gottesdienstbesuchen. Die Evangelische Kirche Deutschlands kann nur mehr 3,3 Prozent ihrer Mitglieder in der Kirche begrüßen. Die Statistik der katholischen Bischofskonferenz erreicht mit 10,9 Prozent immerhin noch knapp den zweistelligen Bereich.

Besonders betroffen von der Säkularisierung ist natürlich der Osten Deutschlands, wo mehr als 80 Prozent der Menschen ohne Gott leben. Aber auch in Nordrhein-Westfalen stürzt die Zahl der Kirchenmitglieder in atemberaubendem Tempo ab. Das Bistum Essen musste bereits 100 Kirchen profanieren. Verglichen damit leben wir hier im Südwesten in einem frommen Paradies. Die Zahl der Kirchen, die zur Umnutzung freigegeben werden, ist noch überschaubar. Noch.

Andreas Bauer, der Besitzer der Meckesheimer Kirche, ist in Zuzenhausen aufgewachsen, zur Schule gegangen und hat eine Lehre als Steinmetz und Fliesenleger absolviert. Eine solide Biografie. Doch es gibt noch eine andere Seite. Eine künstlerische. Als junger Mann bereiste Bauer Indien und strandete schließlich bei einem alten Mann, der ihn lehrte, Holzintarsien zu legen.

Zurück in Deutschland spezialisierte sich Bauer auf großformatige Holzeinlege-Bilder von wilden Tigern. Da der Markt für Großwild-Kunst hierzulande eher klein ist, beschloss Andreas Bauer seine Werke in Las Vegas bei der größten Jagdmesse der Welt anzubieten. Eine gute Idee. In Vegas gewann der Zuzenhausener Kunden wie Michael Jackson oder Siegfried und Roy. Die Bilder dieser Begegnungen hütet er wie einen Schatz. Andreas Bauer lernte in Las Vegas aber auch seine Frau Sarah kennen. Und: Er kam ins Gespräch mit einem amerikanischen Architekten, der dringend einen guten Fliesenleger suchte. Es ging um richtig teuren Marmor, der in einer Zehn-Millionen-Dollar-Villa verbaut werden sollte. Bauer flog nach Chicago, besah sich die Baustelle und sagte zu. "Ich habe gedacht, ich bin in drei Monaten wieder zu Hause", erinnert sich der heutige Kirchenbesitzer. "Doch denn wurden es zehn Jahre in Amerika."

Kirchenräume sind mehr als nur umbaute Fläche. Es sind durchbetete Mauern. Unzählige Menschen haben in diesen Hallen ihren Kummer, ihre Freude und ihre Sehnsucht vor Gott getragen. Sie haben ihre Kinder zur Taufe gebracht, sich das Ja-Wort gegeben und ihre Toten aufgebahrt. Deshalb ist es verständlich, dass wir erschrecken, wenn wir lesen, dass in ehemaligen Kirchen geturnt, gespeist, gehandelt, gearbeitet oder gewohnt wird. "Im Umgang mit aufgelassenen Kirchen hat sich in Deutschland eine Hierarchie von Maßnahmen eingespielt", konstatiert der Bochumer Architekturhistoriker Professor Wolfgang Pehnt. "Als wünschenswert gelten nach kirchlichen Vorstellungen Sondernutzungen wie Jugendkirche, City-Kirche oder Kolumbarium die Nutzungen für soziale Aktivitäten." Kindergarten, Seniorenzentrum, Arbeitslosencafe …

Kolumbarien sind übrigens Urnen-Häuser. Die Urnen stehen sichtbar in künstlerisch gestalteten Stelen im früheren Kirchenraum.

Sehr gern werden Kirchen auch an andere christliche Glaubensgemeinschaften verkauft. In Mannheim etwa hat das katholische Stadtdekanat schon 1987 die Betonkirche St. Martin im Arbeiterstadtteil Lutzenberg der griechisch-orthodoxen Gemeinde überlassen. 2010 haben die Griechen die Kirche gekauft und in "Kreuzerhöhung" umbenannt. Heute erstrahlt der Sichtbeton-Innenraum im Glanz von vielen goldenen Ikonen und riesigen Opferkerzen. "Eine Übereignung profanierter Kirchen an nichtchristliche Glaubensgemeinschaften, gar an muslimische, wird in den Handreichungen der beiden großen Amtskirchen ausgeschlossen", weiß Professor Pehnt.

Die viertbeste Lösung für die Umnutzung von Kirchen heißt Kultur. Museum, Konzertsaal, Bibliothek. Findet sich auch hierfür kein Käufer, befinden wir uns im Negativ-Bereich, in dem abergläubische Nasen gern den Untergang des Abendlandes wittern. Markthalle, Turnhalle, Kaffee, Kneipe, Ärztehaus, Hotel, Restaurant - oder eben Wohnhaus.

Wer längere Zeit in Amerika lebt und gut verdient, entwickelt einen Hang zur Größe. "Etwa so groß wie zwei Fußballfelder" sei das Grundstück seines Hauses in der Nähe von Chicago gewesen, erzählt Andreas Bauer mit funkelnden Augen. Entsprechend schwer fiel es den Bauers 2012 in die Kleinteiligkeit von Zuzenhausen zurückzukehren. Sie besichtigten verschiedene Häuser im Kraichgau, aber kein Funke sprang über. Bis eines Sonntags im April 2012 die E-Mail eines Immobilienmaklers einging: "Kirche zu verkaufen". Das Ehepaar Bauer klickte auf, erblickte massive Sandsteinmauern und war sofort verliebt. Wie übrigens etliche andere Interessenten auch.

Doch Andreas Bauer ist ein vorsichtiger Mann. "Ich habe sofort einen befreundeten Dachdecker angerufen. Wenn das Dach nicht in Ordnung gewesen wäre, hätte ich die Finger von dem Objekt gelassen." Schließlich war St. Antonius kein Ein-Euro-Angebot, sondern die Kirche kostete so viel wie ein ordentliches Einfamilienhaus im Ballungszentrum. Bauer fand einwandfreie Schindeln aus Naturschiefer, zwei Zwischendecken, die die Pfarrgemeinde in den 1970er Jahren hatte einziehen lassen und ein Treppenhaus, das die nunmehr drei Stockwerke miteinander verband. "Perfekt."

550 Quadratmeter Wohnfläche stehen der Familie Bauer zur Verfügung. Geschlafen wird in drei romantischen Zimmern im Dachgeschoss. Im ersten Obergeschoss befindet sich das riesige Wohnzimmer, in das durch hohe Kirchenfenster von morgens bis abends Sonne flutet. Dreh und Angelpunkt des Familienlebens ist das Esszimmer im Erdgeschoss mit angrenzender Küche in der ehemaligen Sakristei.

Die Umnutzung von Kirchen ist - auch wenn uns das gern so vorkommt - kein neues Phänomen. Die gesamte Geschichte der Christenheit durchziehen Phasen, in denen Gotteshäuser nicht zum Beten genutzt wurden. Das Kloster Lobenfeld bespielsweise, heute ein schmuckes Geistliches Zentrum, diente bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein als Tabakscheune, Garage oder Bürgersaal. Die Heidelberger Jesuitenkirche war in Napoleonischer Zeit ein Krankenhaus und würde heute einen Teil der Universitätsbibliothek beherbergen, wenn der Badische Großherzog den Verkauf nicht in letzter Sekunde gestoppt hätte.

Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Flüchtlinge aus dem Osten den Katholizismus in den Kraichgau zurückbrachten, baute man allerorts neue Kirchen. In den bildhübschen barocken Gotteshäusern von Angelbachtal und Epfenbach haben heute Künstler ihre Ateliers. Die Reihe ließe sich problemlos fortsetzen.

Was, wenn man all diese Kirchen sofort abgerissen hätte, als sie anscheinend nicht mehr gebraucht wurden?

Andreas Bauer sagt, ihn rühre etwas an in seiner Kirche. "In diesen Mauer haben schon Menschen gebetet, lange bevor wir auf der Welt waren." Für ihn sei dieses Wissen ein Ansporn gewesen, Putz und Verschalungen zu entfernen und in monatelanger Eigenarbeit die ursprünglichen Sandsteinmauern freizulegen. In den weißen Marmorboden unter dem Esstisch, etwa dort, wo einst der Altar stand, integrierte der Fliesenleger ein filigranes dunkelgrünes Kreuz. Der lang gezogene Schubladenschrank im Treppenhaus erinnert stark an das Mobiliar von Sakristeien. Und im ehemaligen Chor hängt wieder ein Kruzifix.

"Der einstige sakrale Gebrauch ist den aufgelassenen Kirchen als Würdespur eingeschrieben", resümiert Professor Wolfgang Pehnt aus Bochum. "Und wer weiß, vielleicht sucht sich die frei schweifende, vagabundierende Religiosität, die sich bei Kirchentagen, Weltjugendtagen oder Papstwahlen so überwältigend Bahn bricht, irgendwann wieder feste Orte."

Die Bauers verlassen Meckesheim bald. Die beiden Töchter sind erwachsen und wollen zum Studium nach Amerika zurückkehren. Das Ehepaar Bauer zieht es auf die Farm von Sarahs Eltern in Nevada. Die Kirche soll verkauft werden. "Ein schickes Restaurant, eine Unternehmensberatung oder eine Anwaltskanzlei", stellt sich Andreas Bauer künftig darin vor. Denn für eine Familie dürfte St. Antonius im jetzigen Zustand wohl zu teuer sein. Der Kaufpreis beträgt 1,39 Millionen Euro.