Von Nicoline Pilz

Schriesheim. Wenn es nachts regnet, wacht Jürgen Schneider manchmal auf und sagt zu seiner Frau Susanne: "Morgen geh' ich in die Pilze." Der Sternekoch aus dem "Strahlenberger Hof" hat das "Pilz-Gen" schon lange verinnerlicht.

Die Menükarte kündet derzeit mit "Steinpilzen italienisch" und "Essenz von Waldpilzen" sowohl von Schneiders Sammelleidenschaft, als auch von der Hochsaison der eukaryotischen Lebewesen, die enger mit Tieren als mit Pflanzen verwandt sind. Weshalb sich die Frage stellt, ob Vegetarier noch Vegetarier sind, wenn sie einen Pilz verzehren. Tatsächlich könne man bei vegetarischen Gerichten durchaus so etwas wie Fleischgeschmack herstellen, sagt Schneider. "Es sind ähnliche Geschmacksträger drin." Ein geschmorter Steinpilz am Stück sei vergleichbar mit einer Jakobsmuschel.

Ansonsten empfiehlt der Sternekoch die klassische Zubereitung "à la crème" mit Zwiebeln oder Schalotten, etwas Knoblauch, abgerundet mit frischen Kräutern. Oder eben mediterran, gebraten in ein wenig Olivenöl und italienischen Kräutern. Tomate passe gut dazu. Ideale Begleiter seien Nudeln, ein Petersilien-Grießknödel oder, wie in Bayern üblich, der Semmelknödel. "Pilze sind eine wunderbare Ergänzung in der gehobenen Küche; sehr vielseitig und kombinierbar", findet Schneider. Eine runde Sache eben.

Im Vorderen Odenwald findet man ab Spätsommer Pfifferlinge, Steinpilze, Maronen, Rotfußröhrlinge und auch Espen-Rotkappen, die wie viele ihrer Artgenossen auch in Symbiose mit einem Baum leben. "Das ist typisch für hier. Es gibt auch andere essbare, aber die sammele ich nicht." Schneider empfiehlt, am besten zusammen mit einem erfahrenen Pilzsammler loszuziehen oder, falls man unsicher ist, den Fund vom Fachmann bestimmen zu lassen. "Auf keinen Fall etwas essen, was man nicht kennt." Mit seinem speziellen, gebogenen Messer kappt Jürgen Schneider den Pilz weit unten, dort, wo er sich verjüngt. "Man sollte das Myzel, also das Pilzgeflecht nicht zerstören." Bleibt es intakt, hat der Pilz die Chance, erneut einen Fruchtkörper zu bilden. Sein Lieblingspilz ist der Steinpilz: "Vom Geschmack gibt er viel her." Und wohin geht er selbst zum Pilzesammeln? "Diese Frage darf man nie stellen", lautet seine Antwort. "Da bauen sich ja über Jahre Erfahrungswerte auf - zum Beispiel, wann sie im Verhältnis zum Wetter wachsen werden." Nach Hause bringt man Pilze am besten in einem Korb, in dem sie luftig liegen. Im Gemüsefach unter einem trockenen Handtuch seien sie ein bis zwei Tage haltbar, sagt Schneider.

In Zukunft liegen zwischen ihm und dem nächsten Steinpilzrevier in den Dragenbergen viele tausend Kilometer: Jürgen und Susanne Schneider gehen nach Stanford in Südafrika. Am 29. Dezember ist ihr letzter Tag im "Strahlenberger Hof". Dort kocht ab dann Schneiders Freund Markus Schleicher mit, um einen "leichteren Übergang" zu gewährleisten. Schleicher ist derzeit noch Küchenchef in der Schweiz; nach der Ära Schneider übernimmt der gebürtige Mittelhesse das Sternerestaurant in Schriesheim.