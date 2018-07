Von Daniel Hund

Heidelberg. Am Straßenrand steht ein Mann. Er ist schon älter. Geschätzte 80 - vielleicht auch bereits an die 90. Seine Arme bewegt er wild durch die Luft. Plötzlich beginnt er dann auch noch zu reden, zu rufen. Laut und hektisch tut er das: "Halt, Stopp, bleiben Sie stehen." Also gut: Motor aus, Fenster runter. Der ältere Herr: "Ich habe Sie schon kommen hören, und zwar bestimmt dreißig Sekunden, bevor Sie um die Ecke gefahren sind." Sagt er und zupft sich sein schickes Anzugshemd zurecht: "Und ich wusste sofort, dass das nur ein Maserati sein kann." Hintergrund Maserati Gran Turismo Sport Antrieb: Heckanatrieb

Motor: Acht-Zylinder

Hubraum (ccm): 4691

Drehmoment (Nm): 520

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 298

Beschleunigung 0 - 100 km/h (s): 4,8

PS: 460

RNZ-Testverbrauch (l): 14,9

C02-Emission (g/km): 331

Einstiegspreis (Euro): 124.100

Zufall? Eher nicht! Der Mann kennt sich aus, war selbst mal stolzer Besitzer mehrerer Dreizack-Geschosse. "Aber mittlerweile", lacht er, "mittlerweile bin ich zu alt." Fasziniert ist er nach wie vor. Angetan von einer Marke, die nicht einfach nur Autos baut, sondern rollende Kunstwerke auf die Straße schickt. Der aktuelle Gran Turismo Sport ist das beste Beispiel dafür. Ein Meisterwerk. Von vorne faszinierend, von hinten beeindruckend, von der Seite atemberaubend.

Sicher, auch in Sachen Autos sind die Geschmäcker verschieden, aber dieses Auto zieht die Blicke einfach magisch an. Egal, wo er auch steht, er ist der Selfie-Hintergrund schlechthin. Woran das liegt? Vor allem an der Optik natürlich. Aber eben auch daran, dass man solch einen Vollblutsportler mit italienischen Wurzeln nur selten sieht. Eben ganz anders als einen 911er Porsche, der ebenfalls ein mehr als nur beeindruckendes Fahrzeug ist, aber an jeder zweiten Ampel vor sich hin brabbelt.

Los geht das Gran-Turismo-Vergnügen bei Maserati ab 112.760 Euro. Dafür gibt's den "normalen" GT, der von 405 Pferdestärken befeuert wird und sich in 5,2 Sekunden auf Landstraßentempo katapultiert. Für alle, die es noch einen Tick extremer mögen, ist die Sportvariante eine echte Alternative. Satte 460 PS hat die unter der Haube und startet ab 124.100 Euro.

Doch es gibt da noch eine Steigerung. Eine Variante, mit der die 300-km/h-Marke geknackt wird: Der Gran Turismo MC Stradale hat eine eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 303 km/h im Fahrzeugschein stehen, kostet 152.800 Euro und kann ebenfalls auf 460 PS zurückgreifen, ist allerdings rund 100 Kilogramm leichter als Gran Turismo Sport.

Die RNZ war mit der Sportvariante rings um Heidelberg unterwegs. Was als erstes auffällt? Dieser Sound. Dieses Wummern und Brabbeln, diese acht Zylinder, die einen Höllenlärm entfachen. Gänsehaut-Feeling ist da garantiert. Ein echter Italiener eben: Laut, impulsiv und ja, irgendwie auch so lebendig. Beim Runterschalten jagt eine Zwischengasfanfare die nächste. Als Fahrer ertappt man sich da ganz schnell mal im Dauergrins-Modus. Auch Beifahrer haben ihren Spaß: Mit geschlossenen Augen lässt sich der Lauschangriff am besten genießen.

Genug geschwärmt: auf die Straße.

Der Praxistest: Irgendwo zwischen Heidelberg und Buchen, mitten im Odenwald. Dort, wo ein Hügel den nächsten jagt, wo es Kurven im Überfluss gibt. Das Ortsschild naht, die erhöhte Geschwindigkeit lockt, die Vorfreude auf das große Brabbeln steigt. Es ist soweit: Der rechte Fuß drückt das Gaspedal in Richtung Straße. Wie von der Tarantel gestochen schießt der Gran Turismo um die erste Kurve, Sekundenbruchteile später nimmt er auch die zweite. Auffällig dabei: Trotz seiner knapp zwei Tonnen Lebendgewicht fühlt sich der Südländer auf dem kurvigen Terrain pudelwohl. Er klebt förmlich auf der Straße. Mit seinem gigantischen Kühlergrill scheint sich das Schmuckstück regelrecht am Asphalt festzusaugen.

Die Kraftentfaltung lässt sich eigentlich nur mit einem Wort beschreiben: beeindruckend. Der aufgebohrte 4,7-Liter-V8-Motor wirkt dabei wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Denn er passt so gar nicht ins heutige Zeitalter, in der selbst die Formel 1 von acht auf sechs Zylinder abspeckt und dafür auf Turbolader vertraut. So aber eben genau die gleichmäßige Kraftentfaltung einbüßt, die den Gran Turismo auszeichnet und ihn hoffentlich noch ewig auszeichnen wird. Ihn, den man durchaus und ohne zu übertreiben, als einen der letzten Machos der Straße bezeichnen kann.

Zum Innenraum: Edel wird hier groß geschrieben. Leder, Carbon, Alcantara - soweit das Auge reicht. Ein echter Hingucker sind auch die Kopfstützen in die das Maserati-Logo, der Dreizack, gestickt ist. Sicher, eigentlich nur eine Randnotiz, aber eine schöne. Kleine Abstriche müssen beim Navigationssystem gemacht werden. Hier hat ihm die deutsche Konkurrenz aus Ingolstadt, München oder Stuttgart noch etwas voraus. Dort vertraut man auf High Tech, bei Maserati eher auf Hausmannskost.

... ein Akustik-Feuerwerk

Andererseits: Auch das Navi im Gran Turismo erfüllt seinen Zweck und hat darüber hinaus einen klaren Vorteil: Die Bedienung ist kinderleicht. Jeder Schritt ist logisch aufgebaut, was selbst bei der ersten Ausfahrt zu einer pfeilschnellen und unkomplizierten Eingabe führt. Ein Vorzug, mit dem sich nicht jede Nobelmarke schmücken kann.

Was bleibt, ist die Frage nach dem Verbrauch. Hier bewegt sich der Gran Turismo ungefähr dort, wo sich Autos eben bewegen, wenn sie 460 PS unter der Haube haben und an der 300-km/h-Schallmauer kratzen. Im Klartext: Mit einem Durchschnittsverbrauch von rund 15 Litern muss man als Denker und Lenker eines Gran Turismo Sports schon rechnen.

Ein Wert, der auf den ersten Blick durchaus abschrecken kann. Wobei: Wer sich einen Maserati leisten kann, den bringen auch hohe Tankrechnungen nicht aus der Ruhe.

Schließlich wird er fürstlich entschädigt. Durch Power ohne Ende und einen Klang der Extraklasse. Gerade der ältere Herr kann ein Lied davon singen.