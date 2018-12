«Das ist alarmierend.» Im Zentrum der Sorge stünden weiterhin Schwangere. Die WHO riet ihnen ab, betroffene Gebiete zu bereisen. Schnelle Erfolge seien weder beim Impfstoff noch bei der Bekämpfung der krankheitsübertragenden Mücken zu erwarten.

Neue Forschungen zeigen laut WHO, dass der Erreger nicht nur als Ursache für Schädelfehlbildungen bei Neugeborenen (Mikrozephalie) gelten müsse, sondern wohl auch eine Rolle bei anderen neurologischen Störungen spiele. «Mikrozephalie ist nur eine von verschiedenen möglichen Anomalien», sagte Chan weiter.

Der Erreger könne das Gehirn von Ungeborenen angreifen. Nach Fehl- und Totgeburten sowie Abtreibungen sei das Virus im Blut, Hirngewebe und Hirnwasser nachgewiesen worden, sagte Chan. Zu den Folgen einer Infektion zählten Tod des Fötus, eine Verschlechterung der Plazenta (Mutterkuchen), Wachstumsstörungen des Fötus und Schädigungen des zentralen Nervensystems.

Die WHO hatte wegen der Ausbreitung des Zika-Virus vor allem in Brasilien vor fünf Wochen den globalen Gesundheitsnotfall ausgerufen. Zika ist bisher weltweit in mehr als 50 Ländern nachgewiesen worden. Seit 2015 hat sich der Erreger rasant in Lateinamerika ausgebreitet. Er wird vor allem von bestimmten Stechmücken übertragen. Viele Infizierte erkranken nicht oder bekommen nur grippeähnliche Symptome.

Auch ohne letzten wissenschaftlichen Beweis für Zika als Ursache für Schädelfehlbildungen gelte es zu handeln, sagte Chan. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Zika ähnlich ausbreite wie das Dengue-Fieber. An den grippeähnlichen Symptomen von Dengue erkranken jährlich schätzungsweise 50 bis 100 Millionen Menschen.

Es liege in der Verantwortung eines jeden Staates, betroffene Gebiete genau zu bezeichnen, sagte der Vorsitzende des Notfall-Komitees, David Heymann. «Und es liegt in der Verantwortung der Frauen zu entscheiden, ob sie reisen wollen oder nicht.» Die WHO sprach keine generelle Reisewarnung aus, empfahl aber Schwangeren, nicht in Zika- Gebiete zu reisen. Werdende Mütter, deren Sexualpartner in betroffenen Gegenden lebten, sollten während der Schwangerschaft nur geschützten Geschlechtsverkehr haben.

Die WHO drückt angesichts dieser neuen Gefahren aufs Tempo. Am vordringlichsten sei die Entwicklung von Diagnoseverfahren und Vorbeugemaßnahmen, um Schwangere und ihre Babys zu schützen, sagte WHO-Zika-Expertin Marie-Paule Kieny am Mittwoch in Genf. Aktuell suchten mehr als 60 Firmen und Forschungsinstitutionen nach geeigneten Diagnoseverfahren, nach einem Impfstoff, nach Medikamenten oder nach Methoden, um die Ausbreitung der krankheitsübertragenden Moskitos (Aedes aegypti) zu verringern. Die Entwicklung eines Impfstoffs sei noch in einer frühen Phase. «Für den aktuellen Ausbruch in Brasilien kommt er wohl zu spät», sagte Kieny. Mediziner erwarten einen Impfstoff frühestens in drei bis vier Jahren.

Zurückhaltend äußerten sich die WHO-Experten zum möglichen Erfolg der Mückenbekämpfung. «Bei Zika wissen wir nicht, ob das funktionieren wird», meinte Kieny. Am ehesten verspreche eine Kombination von Verfahren der Moskito-Bekämpfung eine Wirkung, heißt es in dem Experten-Bericht. Da die Infektion für die meisten Menschen harmlos verlaufe, sei die Entwicklung von Medikamenten am wenigsten eilig.

In Brasilien werden 4222 Verdachtsfälle von Schädelfehlbildungen untersucht. In 82 von 641 eindeutigen Mikrozephalie-Fällen war bei den Müttern eine Ansteckung mit Zika nachgewiesen worden.

Das Zika-Virus soll auch das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) auslösen können, das lebensbedrohliche Lähmungen verursachen kann. So analysierte ein Team vom Pariser Institut Pasteur Blutproben von Patienten aus Französisch-Polynesien, die vor etwa zwei Jahren während einer Zika-Epidemie die Autoimmun-Erkrankung entwickelt hatten. Bei allen fanden die Forscher Hinweise auf eine vorherige Zika-Infektion. Die von der aktuellen Zika-Epidemie betroffenen Länder sollten sich auf eine Welle von GBS-Patienten in den kommenden Monaten einstellen, mahnten die Forscher im Fachblatt «The Lancet».

Zika ist als Erreger seit fast 70 Jahren bekannt. Erstmals war er im Zika-Wald in Uganda bei einem Affen entdeckt worden.