Oberhausen (dpa) - Bei einem Unfall auf einem Kirmes-Fahrgeschäft in Oberhausen sind vier Menschen schwer verletzt worden. Am «Love Express», bei dem die Kirmes-Besucher auf einer Wellenbahn im Kreis fahren, hätten sich am späten Samstagabend Teile gelöst und Gäste getroffen, teilte die Polizei mit.