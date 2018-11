Da nicht auszuschließen sei, dass die Unterlagen in Umlauf geraten, bekämen nun alle Oberschulen Ersatzaufgaben. Betroffen sind die Fächer Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften (Biologie, Physik oder Chemie).

«Wir sind für den Ernstfall gewappnet und haben Ersatzprüfungen zur Hand. Für die Schüler läuft alles wie geplant. Es wird zu keiner Benachteiligung kommen», hieß es. Solche Zwischenfälle könnten die Prüfungen nicht gefährden.

Die Prüfungen für die rund 17.200 Oberschüler haben am Montag begonnen. In Englisch war bereits am Montag geprüft worden. Deutsch ist an diesem Mittwoch an der Reihe.