Berlin (dpa) - Die Temperaturen waren frostig, der Empfang herzlich: Zum ersten Mal seit der Amtsübernahme hat das spanische Königspaar Berlin besucht.

Die deutsche Hauptstadt zeigte sich am Montag von ihrer winterlichen Seite. In einem kurzen roten Mantel trotzte Königin Letizia der Kälte am Brandenburger Tor. Bei minus drei Grad schüttelten sie und ihr Mann, König Felipe VI., fleißig die Hände von Schaulustigen - ohne Handschuhe.

Es war der letzte Staatsbesuch, den Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) empfing. Im Roten Rathaus betrachteten Felipe (46) und Letizia (42) zunächst Fotos vom gemeinsamen Berlin-Besuch 2008 und trugen sich anschließend in das Goldene Buch der Stadt ein. Im Hintergrund stand spanische Kunst: ein gut zwei Meter großes Porträt von Wowereit, das der spanische Aktionskünstler Emilio Fornieles 2013 in Madrid gemalt hatte. «Innerhalb einer Stunde», wie der Gastgeber dem Königspaar auf Englisch erzählte.

Am Vormittag hatte das Königspaar Bundespräsident Joachim Gauck im Schloss Bellevue getroffen. In einer kurzen Erklärung lobte Gauck die Reformen in Spanien zur Überwindung der Wirtschaftskrise. Mit Bezug auf die Vergangenheit sagte er: «Wir teilen die Erfahrung, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeit sind.» Zusammenarbeit sei jetzt auch beim menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen gefordert.

Felipe betonte, beide Länder seien «wichtige Impulsgeber» für die europäische Einigung. Deutschland und Spanien wollten sich gemeinsam den europäischen und weltpolitischen Herausforderungen stellen. Gauck sagte, er hoffe, dass das Königspaar noch sehr oft nach Deutschland komme. «Das ist ein schönes Zeichen für die guten Beziehungen.»

Am Abend stand ein Zusammenkommen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ein Treffen im Reichstagsgebäude mit Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) auf dem Programm. Der Besuch ist Teil einer Serie von Antrittsbesuchen des spanischen Monarchen Felipe, der erst vor fünf Monaten nach der Abdankung seines Vaters Juan Carlos König wurde.

An diesem Dienstag will Felipe alleine nach Ostwestfalen weiterreisen. In Bielefeld will er ein Forschungs- und Entwicklungszentrum des spanischen Unternehmens Gestamp und in Gütersloh den Sitz des Bertelsmann-Konzerns besuchen.