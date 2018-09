«Das ist in Deutschland schon etwas besonderes», erklärte Jürgen Schulz von der Vereinigung der Sternfreunde in Heppenheim. Nur alle paar Jahre sei die Sonnenaktivität so stark, dass die Auswirkungen auch über die Polarregionen hinaus zu sehen seien.

Polarlichter kommen zustande, wenn elektrisch aufgeladene Teilchen des Sonnenwindes auf die Erdatmosphäre treffen. Dort beginnen sie zu fluoreszieren und der Himmel leuchtet.

Das Leuchten begeisterte auch Astronomie-Fans in Osnabrück. «Das war einfach toll», sagte Andreas Hänel, Leiter des Planetariums, das zum Osnabrücker Museum am Schölerberg gehört. Hänel beobachtete das Naturschauspiel nach Ende der Dämmerung bis gegen etwa 23.00 Uhr zusammen mit einer Handvoll anderer Menschen in der Sternwarte 15 Kilometer außerhalb von Osnabrück. «Man kann so was natürlich nur sehen, wenn man einen freien Horizont hat und außerhalb der Stadt ist.»

Auch von Teilen Großbritanniens aus war das farbenprächtige Schauspiel zu sehen. Besonders freuten sich Menschen im Norden des Landes und in den Midlands über intensives Grün am Nachthimmel - denn am Dienstag war St. Patrick's Day. Zu Ehren des irischen Schutzheiligen waren viele Gebäude grün angestrahlt und Partygänger gingen ganz in Grün aus.

Ob es in den kommenden Tagen lohnt, sich nachts auf die Lauer zu legen, um selbst Polarlichter zu sehen, ist schwer vorherzusagen. Schulz rät jedoch eher ab: «Die Eruptionen auf der Sonne, die letztlich Auslöser sind für Polarlichter, sind meistens nur kurz. Sie halten selten mehrere Tage an.»