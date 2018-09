Stockholm (dpa) - Auf einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm ist nach schwedischen Medienberichten ein Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Nach Angaben des Fernsehsenders SVT gibt es Verletzte. Nach dem Zwischenfall spricht die Polizei von Terrorverdacht. Der Lkw war nach Medienberichten zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast.