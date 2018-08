Brühl (dpa) - Nach dreitägiger Flucht ist der von einem Großaufgebot der Polizei gesuchte Vergewaltiger in Brühl bei Köln gefasst worden. Der 58-Jährige sei am Samstagmittag festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln mit. Der Mann hatte sich zuvor ein Fahrrad gekauft.