Ulm (dpa) - Fünf Spatzen aus Beton sollen den Ulmer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr vor Terrorangriffen schützen. Die bis zu zwei Tonnen schweren Figuren sind an einem der Haupteingänge aufgestellt, «damit kein Lastwagen hineinfahren kann», wie eine Sprecherin der Stadt in Baden-Württemberg sagte.