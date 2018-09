Offenbach (dpa) - Regen im Südosten, weitgehend sonniger Nordwesten - so zweigeteilt zeigt sich das Wetter am Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, dürfte sich die Regengrenze am Sonntag etwa bis zu einer Linie vom Saarland bis zur Uckermark ausbreiten.