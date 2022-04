Ein Blindgänger, den US-Touristen beim Wandern in den Golanhöhen entdeckt und bei ihrer Ausreise am Flughafen Ben Gurion den Sicherheitsmitarbeitern als Souvenir präsentiert haben.

Tel Aviv (dpa) - US-Touristen haben mit einem ungewöhnlichen Souvenir am Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv kurzzeitig Alarm ausgelöst. Ein Kind der Familie hatte beim Wandern in den Golanhöhen einen Granaten-Blindgänger entdeckt und mitgenommen, wie ein Sprecher der Flughafenbehörde am Freitag bestätigte.

Bei der Ankunft am Airport hätten die Amerikaner ihr Fundstück den Sicherheitsmitarbeitern gezeigt. Daraufhin sei die Räumung des Bereichs veranlasst worden.

"Nachdem ein Sicherheitsvorfall ausgeschlossen werden konnte, wurde die Räumung des Terminals abgebrochen", hieß es. Auf einem Video war zu sehen, wie Menschen im Hauptgebäude des Flughafens panikartig mit Koffern umherrannten oder hinter Gepäckstücken in Deckung gingen. Ein Passagier sei während dieser Tumulte gestürzt und habe sich verletzt.

Nach einer Befragung sei der Familie ihr Abflug gestattet worden, teilte die Flughafenbehörde mit.