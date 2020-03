Mitarbeiter einer Klinik in Xiaogan fahren mit Schutzkleidung in einem Fahrstuhl. Foto: Hu Huhu/XinHua/dpa

Berlin/Peking (dpa) - Im Kampf gegen das neue Coronavirus zieht der Bund den Nachschub dringend benötigter medizinischer Schutzkleidung an sich und ändert Personalregeln in Kliniken.

Das neue Coronavirus ist in allen Bundesländern außer in Sachsen-Anhalt nachgewiesen worden. In Deutschland habe eine Epidemie begonnen, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht."

Die Behörden zielten weiterhin darauf, die Entwicklung zu verlangsamen und einzudämmen, sagte der CDU-Politiker. "Die Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen." Spahn rief die Bürger zugleich zu Besonnenheit und Zusammenhalt auf.

Wegen der Covid-19-Epidemie beschafft das Bundesgesundheitsministerium Schutzkleidung nun zentral für Arztpraxen, Krankenhäuser und Bundesbehörden, wie nach Beratungen des Krisenstabs der Regierung am Mittwoch in Berlin mitgeteilt wurde. Auf Anordnung des Wirtschaftsministeriums wird zudem der Export medizinischer Schutzausrüstung wie Atemmasken, Handschuhen und Schutzanzügen ins Ausland verboten. Ausnahmen sollen nur noch unter engen Voraussetzungen möglich sein, unter anderem im Rahmen internationaler Hilfsaktionen.

Angesichts der Ausbreitung des Virus ist Schutzausrüstung auf der ganzen Welt knapp. Unter anderem die Kassenärzte hatten gewarnt, der Grundbestand der Praxen werde bundesweit nicht reichen, wenn die Zahl der Verdachtsfälle weiter steige.

In Schleswig-Holstein dürfen Apotheker Desinfektionsmittel nun selbst herstellen. "Wir sind bundesweit das einzige Land, das so verfährt", sagte der Geschäftsführer der Apothekerkammer, Frank Jaschkowski. "Die Mittel kann jede Apotheke herstellen."

Kliniken dürfen angesichts der Covid-19-Fälle vorübergehend von Vorgaben zur Mindestbesetzung mit Pflegekräften abweichen. Bundesgesundheitsminister Spahn setzte die festen Personaluntergrenzen für bestimmte Stationen bis auf Weiteres außer Kraft. "Die Krankenhäuser müssen bei der Personalplanung flexibel auf die Ausbreitung des Coronavirus reagieren können", sagte Spahn. "Deshalb entlasten wir sie in dieser Lage bis auf weiteres von Dokumentationsaufwand und Auflagen in der Pflege."

Die entsprechende Verordnung sehe bei stark erhöhten Patientenzahlen etwa wegen einer Epidemie vor, dass die Personaluntergrenzen nicht eingehalten werden müssen. Die Voraussetzungen der Ausnahmeregelung lägen aktuell bundesweit vor. Patienten sollen so in wichtigen Abteilungen auf eine feste Mindestbesetzung mit Pflegekräften zählen können. Dies gilt für Intensivstationen und mehrere weitere Stationen.

Deutsche, die im europäischen Ausland auf Anweisung lokaler Behörden in Quarantäne gehen, sollen diese dort auch zu Ende führen. Das empfiehlt der Krisenstab der Bundesregierung, der sich mit den Folgen des neuen Coronavirus befasst. Damit werde auch entschieden, dass Deutsche, die in einem Hotel auf der spanischen Insel Teneriffa in Quarantäne sind, frühestens am kommenden Dienstag zurückkehren können, teilte der gemeinsame Krisenstab von Innenministerium und Gesundheitsministerium mit. Das Auswärtige Amt werde außerdem einen Hinweis veröffentlichen, "dass auf Kreuzfahrtschiffen ein erhöhtes Quarantäne-Risiko besteht".

Wegen der Lungenerkrankung Covid-19 hat Indien, aus dem viele Nachahmerpräparate kommen, den Export von 26 Medikamenten und Wirkstoffen eingeschränkt. Die Grundstoffe für deren Produktion kämen aus China und wegen der Epidemie würden sie inzwischen nicht mehr geliefert, sagte der Vorsitzende der indischen Exportförderungsbehörde für Arzneimittel, Dinesh Dua. Indien wolle mit der Einschränkung sicherstellen, dass wichtige Medikamente wie Paracetamol in ausreichender Menge für den eigenen Markt zur Verfügung stehen. Auch Deutschland sei als größter Abnehmer indischer Generika in der EU von den Exportbeschränkungen betreffen.

In Deutschland zählte das Robert Koch-Institut (RKI) bis Mittwoch (10.00 Uhr) 240 nachgewiesene Infektionen. Viele Patienten sind inzwischen wieder gesund. Schwere Covid-19-Verläufe sind selten, ein darauf zurückgehender Todesfall wurde in Deutschland bisher nicht erfasst. Weltweit haben sich dem RKI zufolge inzwischen über 93 000 Menschen nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert. In der EU ist Italien mit über 2500 dieser Infektionen am stärksten betroffen.

In China stieg die Zahl der Toten bis Mittwoch auf 2981. Die Gesamtzahl der offiziell erfassten Ansteckungen in Festlandchina seit Beginn der Epidemie im Dezember kletterte auf mehr als 80.000. Von ihnen haben 50 000 die Krankenhäuser wieder verlassen. Experten gehen allerdings in China von einer hohen Dunkelziffer aus.

Inzwischen kehrt das Virus auf dem Umweg über das Ausland wieder nach China zurück. So sind bei der Ankunft in China innerhalb einer Woche bereits 75 infizierte Reisende entdeckt worden. Acht Chinesen, die aus der Stadt Bergamo in Norditalien zurückkehrten, seien in der Provinz Zhejiang positiv getestet worden, berichtete das Wirtschaftsmagazin "Caixin". Sie seien heimgekehrt, weil ihr Restaurant in Bergamo seit dem Ausbruch der Epidemie in Norditalien nicht mehr lief.

In Polen ist erstmals bei einem Patienten das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Laut einem Bericht der "Gazeta Lubuska" soll der Mann zuvor eine Karnevalsveranstaltung in Nordrhein-Westfalen besucht haben und mit einem Reisebus in seine Heimat zurückgekehrt sein.

Wegen des neuen Coronavirus verschieben die Veranstalter der Hannover Messe die weltgrößte Industrieschau. Das Branchentreffen mit rund 6000 Ausstellern, das im April geplant war, soll jetzt vom 13. bis 17. Juli stattfinden. Nach der Buchmesse in Leipzig wurde auch die Londoner Buchmesse wegen des Coronavirus-Ausbruchs abgesagt. Der Branchentreff hätte vom 10. bis 12. März stattfinden sollen.

In Italien rät der wissenschaftliche Beraterstab der Regierung den Bürgern im Land auf das Küsschen zur Begrüßung zu verzichten. Nach Medienberichten empfahl das Expertenkomitee unter anderem auch den Verzicht auf Umarmungen und Händeschütteln. Stattdessen solle man einen Meter Abstand halten. In Asien raten Experten zu traditionellen Begrüßungsritualen wie etwa einer Verbeugung statt dem Händeschütteln. Im Internet kursieren die ersten Videos, in denen sich Spaßvögel beim "Wuhan-Shake" zur Begrüßung mit den Füßen einen Kick geben oder sich die Hände in der Luft reichen - ohne Kontakt.