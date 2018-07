Stockholm (dpa) - Walfänger in Island haben ihre diesjährige Jagd auf Zwergwale beendet. Das bestätigte der Walfangunternehmer Gunnar Bergmann Jónsson. Seine Firma habe in diesem Jahr nur sechs Tiere gefangen.

Im vergangenen Jahr waren es 17 gewesen - bereits damals beklagte sich Jónsson über die schlechte Ausbeute. Die Boote müssten immer weiter hinausfahren, was hohe Kosten verursache, sagte Jónsson. Er spielte damit auf die Entscheidung der isländischen Regierung von 2017 an, eine Zone in der südwestlich gelegenen Faxaflói-Bucht zu erweitern, in der die Jagd auf Zwergwale nicht erlaubt ist.

«Die ganzen Kosten, die wir zu tragen haben, sind in die Höhe geschossen, deshalb haben wir beschlossen, aufzuhören und es nächstes Jahr erneut zu versuchen», sagte Jónsson. Die internationale Tierschutzorganisation IFAW begrüßte diese Entscheidung.

Jónsson sagte, sein Unternehmen werde nun wahrscheinlich versuchen, Zwergwalfleisch aus Norwegen zu importieren. Auch erwäge er nun, Seegurken zu fischen und nach China zu exportieren. Zwergwale, auch Minkwale genannt, sind die kleinsten unter den großen Wale. Sie werden bis zu elf Meter lang und wiegen etwa acht Tonnen.