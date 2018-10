Der See ist weg: Auf dem Trockenen liegen Boote am Ufer des ausgetrockneten Lac des Brenets in der Schweiz. Foto: Anthony Anex/Keystone

Obwohl bereits seit Mitte September keine Schiffe mehr fahren können, habe der ungewöhnliche Anblick des ausgetrockneten Sees viele Schaulustige angezogen, berichtete er.

Nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes Meteo Schweiz erlebte die Ostschweiz zwischen April und August das größte Regendefizit seit Messbeginn im Jahr 1864. Im See bei der Ortschaft Les Brenets im Kanton Neuenburg liegen deshalb die Boote auf Grund.

Der Untergrund wurde aber nicht so staubtrocken, wie er auf Luftbildern aussieht. In den vergangenen Tagen musste ein sechsjähriges Mädchen aus dem Schlamm befreit werden, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete. Am Samstag regnete es wieder, aber das Wasser habe vorerst nicht ausgereicht, um den See aufzufüllen, sagte Durig.