Nach den Schüssen in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Polizei auch das Brauereiviertel in Kiel abgeriegelt. Foto: Frank Molter/dpa

Polizisten in Schutzausrüstung stehen im Brauereiviertel in Kiel auf der Straße. Foto: Frank Molter/dpa

Dänischenhagen/Kiel (dpa) - Nach tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Dänischenhagen bei Kiel hat sich der 47 Jahre alte Tatverdächtige in Hamburg gestellt. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Der Verdächtige soll aus dem Umfeld der Getöteten stammen.

Während Fahndung und Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft noch in vollem Gange waren, kam gegen 20.30 Uhr ein Anruf aus dem Hamburger Landeskriminalamt. Hier hatte sich der gesuchte Tatverdächtige kurz zuvor gestellt. Er wurde vorläufig festgenommen und kam in Polizeigewahrsam.

Weitere Auskünfte zur Motivlage beziehungsweise Hintergründen der Tat machte die Polizei nicht. Nach Angaben von shz.de soll es sich um einen Zahnarzt handeln, der seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und deren neuen Freund erschossen haben soll.

Die Tat hatte sich am Mittwochvormittag in der kleinen Ortschaft wenige Kilometer nördlich von Kiel ereignet. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Opfern um einen 53 Jahre alten Mann und eine 43 Jahre alte Frau. Die Polizei fahndete den ganzen Tag mit Hochdruck nach dem Täter und ging von einer Beziehungstat aus.

Es gebe keine Hinweise, dass eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe. "Die Tat dürfte sich im persönlichen Umfeld ereignet haben", hieß es. Auf der Suche nach einem Tatverdächtigen habe es auch Durchsuchungen in Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gegeben.

Die Einsatzleitstelle war am Mittwochvormittag informiert worden, dass Schüsse gefallen seien, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Am Tatort wurden diverse Patronenhülsen gefunden.

