Saarbrücken (dpa) - Zu Ehren der getöteten Polizisten von Kusel hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) veranlasst, dass in der Staatskanzlei ein Kondolenzbuch ausgelegt wird.

"Das Saarland trauert um zwei junge Menschen, die im Dienst für unsere Sicherheit ermordet wurden. Wir schulden ihnen Respekt und Dankbarkeit für ihren polizeilichen Einsatz. Sie bleiben unvergessen", sagte er bei der Unterzeichnung am Donnerstag.

Ministerpräsident Tobias Hans kondoliert

Gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten trugen sich auch Innenminister Klaus Boullion, Landtagspräsident Stephan Toscani (beide CDU), Verfassungsgerichtshofpräsident Roland Rixecker und Landespolizeivizepräsidentin Natalie Grandjean in das Kondolenzbuch ein. Die Staatskanzlei lud im Anschluss auch alle Saarländerinnen und Saarländer ein, mit einem Eintrag in das Buch ihrer Trauer um die aus dem Saarland stammenden Opfer Ausdruck zu verleihen.

Am frühen Montagmorgen waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz in der Nähe der Kreisstadt Kusel erschossen worden. Seit Dienstag sind zwei Tatverdächtige wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord und Wilderei in Untersuchungshaft. Die beiden 32 und 38 Jahre alten Männer stammen ebenfalls aus dem Saarland.

Ermittlungsgruppe gegen Hasskommentare

Während die einen trauern, melden andere sich mit Beifallsbekundungen für die Täter im Internet. 14 Beamte sollen die Verfasser von Hasskommentaren ausfindig machen. "Die Ermittlungsgruppe steht am Anfang ihrer Arbeit. Zu Ergebnissen werden wir uns zu gegebener Zeit äußern", teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstag mit. Auch eine Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt (BKA) ist geplant. Über die Ermittlungsgruppe hatte auch die "Allgemeine Zeitung" berichtet.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte das BKA beauftragt, gegen Hasskommentare im Internet vorzugehen. Zuvor hatten auch die Ermittler in Rheinland-Pfalz Beifallsbekundungen mit den Tätern in sozialen Medien scharf kritisiert. Dies werde man nicht hinnehmen.

Damwild gefunden

Unterdessen sind im Auto der Männer, die mutmaßlich zwei Polizisten in der Westpfalz erschossen haben, insgesamt 22 Stück Damwild gefunden worden. Außerdem seien in der Wurstküche eines Tatverdächtigen im saarländischen Sulzbach Tierabfälle sichergestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Donnerstag mit.

Laut Staatsanwaltschaft wurden am Aufenthaltsort eines Tatverdächtigen in Spiesen-Elversberg im Saarland 20 ausgeweidete Wildtier-Kadaver sowie Tierabfälle entdeckt. Vor der Tür habe dort ein Kühlanhänger mit verkaufsfertig verpacktem Fleisch im Wert von mehreren tausend Euro gestanden. Die Ergebnisse der Durchsuchungen würden weiter ausgewertet, hieß es.

