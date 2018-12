Berlin (dpa) - Weil sie auf einer Grußkarte vor den Feiertagen das Wort «Weihnachten» weggelassen hat, zieht die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Kritik auf sich.

«Egal woran Sie glauben... wir wünschen Ihnen eine besinnliche Zeit und einen guten Start ins neue Jahr», heißt es auf der Karte der CDU-Politikerin Annette Widmann-Mauz, die Staatsministerin bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist.

Für die Grußformel gibt es Kritik, auch aus der eigenen Partei. So stellt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet klar: «Ich halte es für eine pure Selbstverständlichkeit, dass man, wenn Weihnachten ist, nicht zu Season's Greetings oder was auch immer gratulieren will, sondern ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht.» Laschet war von 2005 bis 2010 als Minister der NRW-Landesregierung für Integration zuständig.

Sevim Dağdelen, Migrationsexpertin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, kritisiert in der «Bild» (Mittwoch): «Es ist bedauerlich, dass falsch verstandene Toleranz augenscheinlich dazu führt, dass Weihnachten, das Fest der Liebe, unsichtbar wird.» Den Psychologen, Autoren und Islam-Experten Ahmad Mansour zitiert das Blatt mit den Worten: «Selbstbewusst ist anders! Selbstverständlich muss man Christen beglückwünschen können, vor allem als Politikerin und als Integrationsbeauftragte!»

Ein Foto der Karte, auf dem Widmann-Mauz mit ihrem Team zu sehen ist, postete die Politikerin am Dienstagabend selbst auf Twitter und Facebook. Dazu schrieb sie: «Fröhliche Weihnachten allen in Deutschland!» Am Sonntag hatte sie bei Facebook außerdem gepostet: «Ich wünsche Ihnen einen schönen 3. Advent!»

Dennoch gibt es einigen Wirbel in den sozialen Netzwerken. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel moniert, man suche in der Karte der CDU-Politikerin Widmann-Mauz vergebens «nach dem letzten Rest Christlichkeit, den die Partei immerhin noch im Namen trägt». Twitter-Nutzerin Sawsan Chebli schreibt hingegen, sie sei genervt von der Debatte um eine angebliche Verwässerung der Kultur: «Kenne keinen einzigen Muslim, der eine #Weihnachtskarte ohne #Weihnachten möchte.»

Der Streit um die Grüße erinnert an eine Fußnote des US-Wahlkampfs 2016. Damals hatte Donald Trump bei konservativen Christen viele Punkte gemacht mit der Aussage: «Wenn ich Präsident werde, werden wir uns an der Ladentheke nur noch mit "Frohe Weihnachten" verabschieden. Den Gruß «Schöne Ferien" (Happy Holidays) könnt Ihr vergessen.» Nach seinem Wahlsieg setzte er einen Twittergruß «Frohe Weihnachten» ab. Das hatte allerdings auch schon sein Vorgänger Barack Obama getan.

Zu Ostern dieses Jahres bewegte der auf Kassenzetteln verwendete Begriff «Traditionshase» für Schoko-Osterhasen viele Gemüter. Nutzer sozialer Medien, darunter die frühere Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach, twitterten das Foto eines Karstadt-Einkaufszettels aus Hamburg, auf dem der Posten «Traditionshase» rot eingekringelt war. Auf Nachfrage beim Handelskonzern Rewe war schließlich herausgekommen, dass der Name «Traditionshase» seit 1992 verwendet wird.