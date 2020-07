Der Tatort in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs. Foto: Tom Weller/dpa

Ellwangen (dpa) - Im Prozess um die Gewalttat von Rot am See bei Schwäbisch Hall halten Staatsanwaltschaft, Nebenklage und auch die Verteidigung den Schützen des Mordes für schuldig. Rechtsanwalt Andreas Kugel sprach bei seinem Plädoyer im Landgericht in Ellwangen von "heimtückischer Tötung".

Allerdings müsse der Strafrahmen wegen einer verminderten Schuldfähigkeit seines Mandanten verkürzt werden. Der Verteidiger beantragte eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Staatsanwalt und Nebenkläger forderten eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen sechsfachen Mordes und zweifachen versuchten Mordes.

Der 27 Jahre alte Angeklagte erschoss Ende Januar bei einem Familientreffen in der Gemeinde Rot am See sechs Verwandte mit einer Pistole - seine Eltern, zwei Halbgeschwister sowie Onkel und Tante. Zwei Angehörige konnten sich schwer verletzt retten. Der Deutsche hatte die Tat zum Prozessauftakt gestanden und Misshandlungen seiner Mutter als Motiv angegeben. Sie habe ihn missbraucht und vergiftet. Ein Gutachter hatte Wahnvorstellungen und eine krankhafte seelische Störung bei dem Schützen diagnostiziert.

Die Staatsanwaltschaft hatte bereits am Donnerstag eine lebenslange Haftstrafe wegen sechsfachen Mordes und zweifachen versuchten Mordes gefordert. Zudem beantragte die Anklagebehörde die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sowie die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Eine zum Teil eingeschränkte Steuerungsfähigkeit sah die Staatsanwaltschaft bei den Schüssen auf die Mutter, den Vater und die Halbschwester.

Die Nebenkläger halten den jungen Mann hingegen für voll schuldfähig. "Es gibt und gab keinen Wahn", sagte eine der Vertreterinnen der Angehörigen. Sie beantragten neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sowie die Sicherungsverwahrung. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung so gut wie ausgeschlossen. Das Urteil soll am Nachmittag fallen.

