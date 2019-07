Im Lingener Schwimmbad zeigt ein Thermometer 46,9 Grad an - allerdings in der prallen Sonne. Foto: Martin Remmers

Das Thermometer an der Vertretung der Vereinten Nationen in Bonn zeigt 42 Grad an. Offiziell wurden in Bonn-Roleber Temperaturen von 40,6 Grad gemessen. Foto: Oliver Berg

Am Elbstrand in Hamburg: Ausflügler sitzen bei hochsommerlichen Temperaturen am Strand von Övelgönne. Foto: Bodo Marks

Die Frankfurter Hochhäuser erscheinen aus einigen Kilometern Abstand in der Mittagshitze flimmernd über einem Maisfeld. Foto: Frank Rumpenhorst

Gesehen an der Tür eines Geschäfts in der Geilenkirchener Innenstadt: «Hitzefrei - Am 24. und 25.7.2019 schließen wir um 14 Uhr». Foto: Caroline Seidel

Ein Wakeboardfahrer stürzt bei einer Runde auf der Wasserskianlage sicher nicht ganz ungern ins erfrischende Wasser. Foto: Jens Büttner

Stolzer Rekordhalter: Georg Schmitz, Oberbürgermeister von Geilenkirchen, kauft sich ein Eis - und will auch seinen Rathaus-Mitarbeitern eines ausgeben. Foto: Caroline Seidel

Tret- und Ruderboote im Münchener Olympiapark: Am Wasser ist es zumindest ein paar Grad kühler als in der Stadt. Foto: Sven Hoppe