Eine rosa-farbige Markierung ist an einem Eingang zum Görlitzer Park auf dem Boden zu sehen. Dort sollen Drogendealer künftig stehen. Foto: Paul Zinken

Der Verstoß des Parkmanagers sollte zunächst einmal gut bedacht und in den zuständigen Gremien diskutiert werden, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Behörde weiter.

Die Initiative des Parkmanagers hat für Aufregung gesorgt. In der RBB-Abendschau sagte Cengiz Demirci, es gehe nicht um eine Legalisierung des Drogenverkaufs, vielmehr sollten die anderen Parkbesucher weniger gestört werden und nicht mehr durch ein Spalier von Dealern laufen müssen.

Die Drogenbeauftragte des Bundes, Marlene Mortler, kritisierte die Stehplätze. Man dürfe den Dealern keinen «Freibrief zum Handel» erteilten, sagte die CSU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag).