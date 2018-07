Düsseldorf (dpa) - Am Düsseldorfer Flughafen hat ein Mann einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer in den Kopf gestochen. Es habe sich nicht um ein Cuttermesser, sondern um ein Messer mit feststehender Klinge gehandelt, korrigierte die Polizei ihre Angaben am Dienstagmorgen.