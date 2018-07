Johannesburg (dpa) - In Südafrika haben Unbekannte ein Taxi überfallen und elf Insassen getötet. Der Minibus mit 17 Menschen an Bord war in der Nähe von Colenso in der östlichen Provinz KwaZulu-Natal unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge waren demnach die Insassen Mitglieder einer Taxifahrer-Vereinigung und am Samstagabend auf dem Rückweg von einer Beerdigung. Bewaffnete Unbekannte hätten das Feuer auf das Fahrzeug eröffnet und dabei elf Menschen erschossen. Vier weitere Menschen sein schwer verletzt worden, zwei seien unversehrt geblieben.

Die Polizei verurteilte die «abscheuliche» Tat aufs Schärfste. Mitglieder mehrerer Spezialeinheiten der Polizei seien an der Suche nach den Tätern beteiligt. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar. Südafrika hat eine sehr hohe Rate an Gewaltkriminalität. Verbrecher töten jeden Tag im Schnitt rund 50 Menschen.