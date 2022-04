Erfurt (dpa) - Beim Gedenken an die Opfer des Erfurter Schulmassakers vor 20 Jahren ist über die Lebensgeschichten und Charakter der 16 Opfer erzählt worden.

"Wir erinnern uns an sie alle in ihrem Alter, in dem sie sterben mussten", bedauerte die Schulleiterin des Gutenberg-Gymnasiums, Christiane Alt, vor rund 500 Menschen in Erfurt. In Anbetracht der Tatsache, dass viele Schülerinnen und Schüler sowie viele Andere die Opfer nach so vielen Jahren nicht mehr kannten, solle zumindest die Erinnerung an sie durch ihre Lebensgeschichten, Hobbys und die Erzählungen über diese, lebendig gehalten werden.

Am Vormittag des 26. April 2002 hatte ein 19 Jahre alter Ex-Schüler des Gymnasiums innerhalb von knapp zehn Minuten zwölf Lehrkräfte, eine Schülerin, einen Schüler, eine Sekretärin und einen Polizisten erschossen und dann sich selbst getötet.

Und so wurden bei der Gedenkveranstaltung die Namen aller 16 Opfer aufgezählt. Nach jeder Namensnennung erklang ein Gong der hauseigenen Erinnerungsglocke auf den Stufen vor der Schule. Nach der individuellen Erinnerung wurde eine Kerze für jedes Opfer aufgestellt.

Im Anschluss an eine Schweigeminute legten Schulleiterin Alt sowie Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und weitere Vertreter der Landesregierung vor der Gedenktafel mit den Namen der Opfer Blumen nieder.

Auch ehemalige und aktive Schülerinnen und Schüler der Schule am Rande der Erfurter Innenstadt reihten sich ein, um den Opfern mit der Niederlegung von weißen Rosen, Tulpen und anderen Blumen zu gedenken. Noch heute sind 13 Lehrkräfte von damals - und damit Zeitzeugen - an der Schule aktiv. Für den Abend ist eine Gedenkandacht in der Andreaskirche nahe des Gymnasiums geplant.

Gedenkveranstaltung