Von Esteban Engel

Berlin (dpa) - Stille. An der Absperrung in Amatrice stehen sie - die freiwilligen Helfer, die Feuerwehrleute und Polizisten. Sie flüstern fast. Stromaggregate surren, grell leuchten die Scheinwerfer auf die Mauerreste, Staub hängt in der Luft. Ein Carabinieri öffnet kurz die Schleuse zur zerstörten Ortsmitte, Männer tragen einen Leichensack zum Krankenwagen. Dann schließt sich das Spalier. Später wird es sich noch mal öffnen und wieder schließen, immer wieder, Dutzende Male. Etwas mehr als zwölf Stunden nach dem Erdbeben mischt sich an diesem Augustmittwoch so etwas wie Routine zwischen die Tränen.

Solche Bilder bleiben auch nach vier Monaten in der Erinnerung an den 24. August 2016, als in Mittelitalien die Erde bebte und 300 Menschen in den Tod riss. Wir, der dpa-Fotograf Maurizio Gambarini und ich, waren am Mittag in Berlin abgeflogen, mit dem Auto von Rom aus Richtung Osten gefahren, hatten uns bis zur Serpentinenstraße in die Abruzzen durchgefragt. Brücken sind eingefallen, Kilometer vor der Einfahrt nach Amatrice stauen sich die Rettungsfahrzeuge. Dann geht es zu Fuß weiter.

Erst allmählich offenbart sich die Katastrophe. Wir werden leiser. Das leere Altersheim links an der Ortseinfahrt hat Risse bekommen, Betonbrocken liegen auf dem Boden. Ein paar Schritte weiter geborstene Ziegelsteine, dann ein eingestürzter Balkon, ein Mehrfamilienhaus ohne Fassade. Ein Bett, ein Wäscheständer, der Küchentisch. Die Menschen, die dazugehörten, sind nicht mehr da.

Die Übertragungswagen der Fernsehsender haben sich schon die besten Plätze gesichert. Die Reporter berichten atemlos von Dutzenden von Toten in Amatrice, Accumoli und Pescara del Tronto. Aber gesicherte Informationen sind vor Ort nicht zu bekommen.

Nur schwer lässt sich die Verbindung aufbauen zur dpa-Redaktion in Berlin und den Kollegen in Rom. Sie haben den Überblick, hier in den Tälern am Gran Sasso ist nur gewiss: Viele waren zum Familienbesuch oder zum Wandern gekommen. Das eingestürzte Hotel von Amatrice war ausgebucht, am Wochenende wollte die Stadt die «pasta amatriciana» feiern, die weltberühmte Spezialitat der Region.

Seit Jahrhunderten trotzen hier die Menschen der unruhigen Erde, überhören Warnungen, lassen die Sicherung ihrer Häuser schleifen. «Das ist ein Kernland der Christdemokraten», versucht mir später eine Bibliothekarin in einem römischen Café dieses Verhalten zu erklären - «gottergeben.» Für die Bewohner in der Region wird es nicht das letzte Beben sein.

Am besten lernt man Menschen in der Not kennen, heißt es ja immer. Das klingt abgedroschen, aber mitten im Elend deute ich für mich den Spruch. Es ist der zweite Morgen nach der Katastrophe. Zunächst wortlos lässt Mario Gianmarco in sein Innenleben blicken. Aus seinem zerrütteten Haus sammelt er gerade seine Habseligkeiten ein als wir vorbeikommen. Einen alten Fernseher, zwei Laibe Ziegenkäse, etwas Kleidung liegen schon auf der Straße. Seine Augen sind leer beim letzten Gang durch das Haus. Gianmarco ahnte, dass er hier nie mehr leben wird. Dann hält er inne, um zu sprechen, über sein Leben als Bauer, seinen Sohn. Er ist großzügig in seiner bittersten Stunde.

Ein Nachbar zieht stumm vorbei. Verloren blickt er aus dem von einem Notverband verhüllten Gesicht. Fragen weist er ab. Der Mann hat seine Frau und seine Tochter verloren, sagt Gianmarco. Es klingt fast wie eine Entschuldigung. Später sehe ich ihn in der Nähe der Sporthalle von Amatrice wieder, wo Überlebende die ersten Nächte verbringen.

Dann am dritten Tag, auf dem Hügel über Pescara del Tronto, blicken wir mit einem Feuerwehrmann aus Mailand am Berghang auf die Ruinen im Tal. Er berichtet von seinen Einsätzen im Katastrophengebiet, den Konflikten mit den «vigili del fuoco» - den Kollegen von der Feuerwehr - aus Neapel, die eben anders tickten als die Norditaliener, von Bürokratie und etwas Chaos. Wir verabschieden uns mit einem Händedruck.