Von den dpa-Korrespondenten

München (dpa) - Freitagabend, 22. Juli, nach 18.00 Uhr. Münchens Straßen sind gut gefüllt. Da gibt es Alarm: Schüsse im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ). Die Erinnerung an den Terroranschlag von Nizza ist noch frisch. Tage zuvor verletzte zudem ein Flüchtling in einem Regionalzug bei Würzburg mit einer Axt Fahrgäste schwer. All diese Bilder sind in den Köpfen. In der bayerischen Landeshauptstadt breitet sich Angst aus, angeheizt von der unklaren Faktenlage und Spekulationen in sozialen Medien. An mehreren Orten kommt es zu panikartigen Szenen.

Menschen flüchten in Kaufhäuser, in Keller, in Wohnungen von Fremden, die Schutz gewähren. Hunderte Ärzte und Pfleger rasen in Kliniken. Polizisten, viele schon im Feierabend, eilen los. Mehr als 2000 Beamte werden in dieser Nacht unterwegs sein. Der Amoklauf eines Einzelnen - wie erst viel später klar wird - versetzt München in den größten Ausnahmezustand der Nachkriegszeit. Auch in den Redaktionen laufen die Drähte heiß. So erlebten die Reporter der Deutschen Presse-Agentur den Abend - ein etwas anderes Protokoll einer Schreckensnacht:

ALARM

Michael Fox, Redakteur am dpa-Desk in München: Es ist ein lauer Sommerabend. Überall in München freuen sich die Menschen auf das Wochenende. Dann kommen Gerüchte über Schüsse im OEZ auf. «Es ist wohl etwas Größeres», zitiert die erste dpa-Eilmeldung um 18.33 Uhr eine Polizeisprecherin. Über viele Stunden sind Hubschrauber und Polizeisirenen auch im dpa-Büro zu hören. Die Polizei geht von einer «akuten Terrorlage» aus. Es wird 14 Eilmeldungen geben, bis die Behörden weit nach Mitternacht bekanntgeben: Es war der Amoklauf eines Einzeltäters.

Felix Hörhager, Fotograf: Auf dem Handy erscheint die Meldung: «Schießerei im OEZ». Ich bin nur einen Katzensprung entfernt, packe Kamera und Laptop, laufe zum Auto. Kurz vor dem OEZ steht ein Polizeiwagen quer auf der Fahrbahn - Sperrung. Ich gehe über eine Böschung und sehe bis zum OEZ. Anwohner, Passanten und einige Kameraleute stehen am Straßenrand und beobachten die Situation. Niemand weiß in diesem Moment, dass in nächster Nähe Tote liegen.

Sabine Dobel, Reporterin: «Schießerei im OEZ. Wohl Tote». Ins Auto. Freitagsstau. Schleichwege. Einsatzfahrzeuge rasen vorbei. Im Radio Warnungen, in etwa: «OEZ meiden. Zu Hause bleiben.» Drei Bewaffnete seien vermutlich in der Stadt unterwegs. Klar, Terroristen - an etwas anderes kann man nach den jüngsten Ereignissen nicht denken. Wo sind sie? Sind es die drei Gestalten auf dem Gehweg? Oder sitzen sie in einem der Autos, die vom OEZ entgegenkommen?

UNGEWISSHEIT/ANGST

Cordula Dieckmann, Reporterin: Fahrt zum OEZ. Radio hören ist keine gute Idee. «Meiden Sie die Straßen, bleiben Sie am besten zu Hause», sagt der Moderator. Wenige hundert Meter vor dem OEZ ein Stau. Die Gegenfahrbahn komplett leer. Warum? Ich habe Angst. Drehe um. Erst später fühle ich mich wieder einigermaßen sicher und beschließe, einen anderen Weg zum OEZ zu finden.

Sabine Dobel, Reporterin: Jetzt gibt es Gerüchte über einen Einsatz am Stachus. Haben mehrere Terrorkommandos in einer konzertierten Aktion München angegriffen? Mit dem Auto geht es nicht weiter. Das Fahrrad aus dem Kofferraum nehmen? Kein gutes Gefühl, aber so geht es am schnellsten bis zur Absperrung. Und wenn sich da nach den Schüssen ein Selbstmordkommando in die Luft sprengt? «Achtung», schreit ein Polizist, die Hand schon am Gürtel, seine Stimme überschlägt sich. Menschen weichen zurück. Aber es ist nichts: Ein Passant wollte zur U-Bahn hinunterlaufen - die gesperrt ist.

Felix Hörhager, Fotograf: Bewaffnete Polizisten besprechen sich. Dann laufen sie mit den Waffen im Anschlag auf der Straße. Ich halte die Kamera hoch und konzentriere mich, um ruhig zu bleiben, während die Polizisten an mir vorbeilaufen. In meinem Kopf der Gedanke: Was würde von mir übrig bleiben, wenn mir jetzt was passiert? Aber ich tue, was ich immer tue: Ich gehe ins Auto und sende die ersten Bilder und Videos. Zurück zum Geschehen. Ich frage einen Polizisten: Ob ich weitergehen kann? «Ja», sagt er. Aber auf eigene Gefahr.

PANIK

Michael Fox, Redakteur am dpa-Desk: Nur ein kurzer Fußweg ist es vom Landesbüro Bayern der Deutschen Presse-Agentur zum Stachus. Als es Gerüchte gibt, dass auch dort Schüsse gefallen sein sollen, macht sich Kollege Roland Losch auf den Weg. Wenig später meldet er sich per Telefon und will Entwarnung geben: «Hier ist gar nichts, es ist total ruhig.» Doch plötzlich wird seine Stimme laut: Dutzende Menschen stürmen aus der Fußgängerzone, sie schreien und weinen.

Roland Losch, Reporter: Zwischen dem S- und U-Bahnhof Stachus und der Fußgängerzone herrscht reger Betrieb - ein normaler Freitagabend. Ein Dutzend Polizeifahrzeuge hält auf dem Taxi-Standstreifen. Polizisten ziehen schwarze Schutzwesten über und verschwinden in der Fußgängerzone. Dann passiert nichts. Plötzlich kommt die Menge in Bewegung. Menschen rennen aus der Fußgängerzone auf mich zu. Eine Frau schreit: «Die schießen!» Ich laufe neben einem Mann her und frage, was los sei. Er stößt hervor: «Da hinten!», rennt weiter. Ich denke an die Bilder von Charlie Hebdo, vom Bataclan und suche hinter einer Mauer Deckung. Minuten später ist der Platz menschenleer. Dann traben vier oder fünf Maskierte mit Kampfanzügen und Helmen vorbei, Schnellfeuergewehre im Anschlag. Polizisten, Gott sei Dank.

Martina Scheffler, Redaktionsmitarbeiterin: In der Altstadt ruft ein Mann: «Gehen Sie in die andere Richtung, am Stachus wird geschossen!» Zwei Frauen drehen auf dem Absatz um. Nur - wohin? «Gehen Sie irgendwohin, wo wenig Menschen sind», rät ein anderer. Vor einem Restaurant kommt Panik auf, als Menschen in den Gassen losrennen. Mitarbeiter rufen Menschen ins Haus, lotsen sie in den Keller. Ruhig warten sie dort, sogar Kinder weinen nicht. Handys werden gezückt, Verwandte benachrichtigt. Nach einiger Zeit geht es wieder hoch ins Restaurant. Stundenlang verfolgen die Menschen dort die Nachrichten, bis sich die ersten hinauswagen. Inzwischen ist es dunkel.

WARTEN

Cordula Dieckmann, Reporterin: Das improvisierte Pressezentrum in einem Autohaus am OEZ liegt wie ein Raumschiff inmitten von Blaulicht und Absperrungen. Zwischen Autos und Verkaufstheken warten Journalisten - darauf, dass die Polizei neue Erkenntnisse mitteilt. Noch ist von akuter Terrorlage die Rede. Zwischendurch immer wieder Aufregung. Jemand erzählt von Schüssen vor dem Haus seiner Zeitung. Redakteure hätten sich unter die Schreibtische geflüchtet. Viele Gerüchte von Schießereien und Toten machen die Runde. Nachfrage bei der Polizei: Stimmt das? Die Sprecher müssen selbst nachfragen, immer wieder. «Wir haben wieder was», sagt Sprecher Marcus da Gloria Martins dann - und ist sofort umringt. Was er in die Mikrofone und Kameras spricht, macht betroffen. Erst fünf, dann sechs, dann acht, am Ende neun Todesopfer - und der Selbstmord des Schützen.

Sabine Dobel, Reporterin: Ein Blick aufs Handy. Besorgte Nachrichten von Freunden aus Deutschland, Frankreich, Italien: Ob alles okay ist?

Roland Losch, Reporter: Polizisten mit Maschinenpistolen sichern zwischen Stachus und Marienplatz die Knotenpunkte der verwaisten Fußgängerzone. Vor einem Schuhladen stehen noch die Auslagen - das Rollgitter ist aber herabgelassen, ein Verkäufer beobachtet mich. Im hinteren Teil des Geschäfts stehen und hocken Kunden und Passanten dicht gedrängt. Viele lesen und schreiben auf ihren Smartphones oder telefonieren. Einige Medien haben von Schüssen am Stachus berichtet. «Da hat's geknallt», sagt der Verkäufer und zeigt in die Richtung. Hat er etwas gehört, etwas gesehen? «Nein, aber das sagen alle.»

TRAUER

Cordula Dieckmann, Reporterin: Das OEZ am Tag danach. Ein Paar klammert sich schluchzend aneinander. Zwei Mädchen legen einen Teddy nahe der Stelle nieder, an der Freunde gestorben sind. Verzweifelte Menschen, dazwischen Journalisten aus aller Welt. Manche Trauernde winken stumm ab, andere wollen vor laufenden Kameras reden, um zu verstehen: Warum? Ein Mann hält ein Bild hoch: «Das war mein Sohn.» Das Reden fällt ihm schwer. Aber er will erzählen, wie stolz er auf ihn war, wie sehr er ihn geliebt hat. Ein Stück weiter ein Meer von Blumen, Briefen und Fotos der Opfer von früher: Sie lachen, feiern, genießen, junge Menschen voller Träume. Ich ringe mit den Tränen, fühle mich leer und unendlich traurig. Ich habe genug gesehen. Doch die Bilder und Eindrücke begleiten mich, vielleicht für immer.