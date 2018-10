Von Heiko Schattauer

Neckarelz. Eigentlich kann man bei der Spvgg sehr zufrieden sein mit der Bilanz der ersten Spiele in der Regionalliga Südwest. Alles andere als zufrieden war nach dem 0:3 in Hoffenheim aber nicht nur Trainer Peter Hogen. Vor dem Spiel gegen den nächsten Tabellenletzten, KSV Baunatal (morgen, 14 Uhr im Elzstadion), hat die RNZ bei Spvgg-Kapitän Denis Bindnagel nachgefragt.

Gegen Hoffenheim kann man verlieren. Zumal, wenn das Team mit Profis wie Schipplock und Grahl aufgerüstet wird. Peter Hogen war nach dem Abpfiff dennoch richtig bedient, Doc Ulmer sprach von einem ganz schlechten Spiel. Was sagt der Kapitän?

Klar kann man gegen Hoffenheim verlieren. Allerdings waren wir zu ängstlich und haben nicht an unsere Chance geglaubt. Selbst nach dem 1:0 hätten wir noch zum Ausgleich kommen können,ob verdient oder nicht, das wäre uns egal gewesen. Trotzdem verkaufen wir uns bis jetzt recht ordentlich!

Nun zählt Hoffenheims Zweite in der Besetzung wie gegen Euch sicher zu den stärksten Mannschaften in der Liga. In Phasen des Spiels konnte man aber den Eindruck gewinnen, dass die Spvgg Mühe hat, dieses Spieltempo mitzugehen. Täuscht der Eindruck?

Wir haben in den letzen zehn Tagen vierSpiele absolviert, Hoffenheim hatte 10 Tage Pause! Dass wir das Tempo nicht mithalten können, denke ich nicht. Und an der Fitness liegt es sicher auch nicht - wir haben gegen Worms und Trier in der Schlussphase nochmal zulegen können.

Eure Spielweise hat sich verändert. Echte Ballstaffetten sah man zuletzt selten. Muss man gegen die spielstarken Teams so antreten, um zu bestehen?

Wir haben gegen Koblenz ein Lehrstunde erhalten, also wollten wir gegen spielstarke Mannschaften unsere Taktik anpassen. Durch die Videoanalyse stellen sich nun die Mannschaften gegen uns ein. Allerdings sollten wir wieder zur Spielweise zurückfinden, die uns letztes Jahr so stark gemacht hat.

Gegen Hoffenheim hat es nicht geklappt. Jetzt geht es gegen Baunatal - also gegen den nächsten Tabellenletzten. Steht man da nicht automatisch unter Druck? Eigentlich erwartet doch jetzt jeder einen Sieg, oder?

Unter Druck stehen wir nicht, aber wir sind auch vor Baunatal gewarnt. Die haben ja sehr überzeugend gegen Offenbach gewonnen. Ein Sieg wäre natürlich wichtig, aber dazu müssen wir alle wieder an unsere Grenzen gehen

Ihr dürft mal wieder im eigenen Stadion ran. Wie wichtig ist das "echte Heimgefühl" für Euch Spieler?

Zu Hause sind wir ja noch ungeschlagen und die Serie wollen wir fortführen. Ich denke, jeder spielt gerne vor heimischer Kulisse und kann vielleicht noch ein paar Prozent mehr rauskitzeln. Aber die Fans unterstützen uns ja auch zahlreich auf den Auswärstspielen,was für uns sehr gut ist!

In Hoffenheim hast Du dir schon in der ersten Hälfte mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Oberschenkel gefasst. Und in der Folge eine mögliche Verletzung gleich wieder rausgelaufen?

Ja das ist richtig, nach einen Zusammenprall hatte/habe ich Probleme mit dem Oberschenkel. Ich hoffe, dass bis zum Spiel alles wieder zu 100 Prozent okay ist.

Zum Schluss noch ein Tipp fürs Spiel?

Ich hoffe, wir werden ein gutes Spiel zeigen und weiterhin zu Hause ungeschlagen bleiben.