Edelfingen/Neckarelz. (js) Drei Mann, ein Ziel, aber noch ist nichts entschieden - und das fünf Tage vor dem Saisonstart in die Fußball-Regionalliga. Die SpVgg Neckarelz übte übers Wochenende bereits zum fünften Mal in einem Trainingslager in Edelfingen (Hohenlohe) für die am Samstag mit dem Heimspiel gegen Trier beginnende Punkterunde. Feinabstimmung, taktische Varianten und teambildende Maßnahmen standen auf dem Programm. Allmählich kristallisiert sich die Startelf heraus, doch noch ist nicht geklärt, wer die Nachfolge des nach Bammental abgewanderten Torhüters Florian Hickel antreten wird. "Ich fälle die Entscheidung erst kurz vor der Saisonpremiere, lässt sich Trainer Peter Hogen nicht in die Karten schauen.

Für diese Schlüsselposition bewerben sich David Jach (22 Jahre vom SV Böblingen), Marcel Wehr (24 Jahre vom VfR Aalen) und der letztjährige Hickel-Stellvertreter Simon Wagner (27 Jahre). Keine leichte Aufgabe für die drei Kandidaten, denn Hickel hinterlässt in Neckarelz einen langen Schatten, das weiß auch Torwarttrainer Oliver Tuzyna: Florian zählte sicherlich zu den besten Regionalligatorhütern, er hat die Messlatte schon hoch gelegt." Auch Tuzyna, der vor seinem Neckarelzer Engagement als Torwarttrainer beim Bundesligisten TSG Hoffenheim arbeitete, will sich auf eine Nummer eins im Tor noch nicht festlegen.

"Ich trainiere mit den drei Kandidaten so, dass man jeden unbedenklich aufstellen kann." An Marcel Wehr schätzt er die Athletik, David Jach nennt er hoch talentiert und Simon Wagner stellte sein Potenzial in der vergangenen Runde schon mehrfach unter Beweis. Der 45-jährige Torwarttrainer will etwas von den Tugenden seiner eigenen Keeperkarriere an die drei weitergeben. Das heißt, Ruhe ausstrahlen und Herrscher im Strafraum sein. Oliver Tuzyna: "Ein großer Flieger war ich nicht, ich konnte das Spiel aber lesen und wollte immer schon da stehen, wo der Ball auch hinkam. Das ist mir ganz gut gelungen" Der Mann, der das Toreverhindern lehrt, weiß aber auch, dass das Torwartspiel mittlerweile risikoreicher geworden ist. Spätestens seit Einführung der Rückpassregel 1992, die das Anspielen des Torwarts durch einen eigenen Mitspieler untersagt, sind neben Fangen, Fausten und Fliegen auch fußballerische Fähigkeiten gefragt.

So wird im Laufe dieser Woche das Neckarelzer Trainertrio noch ein paarmal die Köpfe zusammenstecken, um sich auf die (zumindest vorläufige Nummer eins im Tor) festzulegen. Sicher ist bislang nur, dass die Nummer drei alle drei Wochen in der Verbandsliga einen Einsatz erhalten wird.

Drei Tore von

Danny Galm

Im letzten Testspiel schlug Fußball-Regionalligist Spvgg Neckarelz auf dem Sportplatz des SV Edelfingen den Oberligisten FSV Hollenbach mit 4:1. Danny Galm trug sich dabei gleich dreimal in die Torschützenliste ein. In der ersten Hälfte hatte Hollenbach mehr vom Spiel und ging durch Christoph Schenk (24.) in Führung. Kurz vor der Pause wurde Banjamin Schäfer (Neckarelz) mit gelb-rot vom Platz gestellt. In Unterzahl drehte die SpVgg Neckarelz nach dem Wechsel noch die Partie. Ugur Beyazal glich in der 65. Minute aus und dreimal Danny Galm (67/74./80.) machten den Neckarelzer Sieg perfekt.