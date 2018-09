Von Heiko Schattauer

Neckarelz. Manchmal läuft es eben einfach, manchmal steht man einfach da, wo man als Stürmer stehen muss. So wie Danny Galm am vergangenen Samstag, als er - fünf Minuten vorher erst eingewechselt - in der letzten Minute den Ball per Kopf über die Linie wuchtete. Zum vielumjubelten 3:2 gegen den SSV Ulm, mit dem eine halbe Stunde zuvor (als es noch 0:2 hieß) wohl kaum noch einer im Elzstadion gerechnet hatte. Grund genug, vor der Partie beim Traditionsclub KSV Hessen Kassel mal das Gespräch mit dem 27-jährigen Offensivmann aus Mudau zu suchen.

Du hast schon viele Tore in Deiner Karriere erzielt. Aber ein 3:2-Siegtreffer in der 90. Minute nach einem 0:2-Rückstand fühlt sich schon besonders gut an, oder?

Ja das stimmt, wobei ich sagen muss, mein Tor gegen Wormatia Worms in der 93.Minute war noch ein Stück emotionaler, weil ich noch beim Jubeln den Abpfiff gehört habe. Es ist immer ein tolles Gefühl, Tore zu schießen oder vorzubereiten, egal ob in der 90. Minute oder vorher. Und wenn wir dadurch auch noch gewinnen, ist es natürlich noch schöner.

Du hast beim VfB Stuttgart schon mehrere Jahre Regionalliga gespielt, kennst die Klasse also. Die Spvgg Neckarelz liegt als Aufsteiger aktuell nur noch vier Punkte hinter dem Tabellenführer. Mal ehrlich, wieviel ist noch drin für Euch?

Damals war die Regionalliga ja noch die dritthöchste Klasse in Deutschland und mit der Einführung der 3. Liga, vor ein paar Jahren, hat sich doch Einiges in der Regionalliga verändert. Ich muss sagen, ich hatte noch nie so einen Zusammenhalt in einer Mannschaft wie hier in Neckarelz. Wir sind eine super Truppe, unser Ziel ist es einfach, in jedem Spiel Spaß zu haben und immer das kommende Spiel gewinnen zu wollen. Was am Ende dabei raus kommt werden wir sehen.

In elf der 16 bislang absolvierten Saisonspiele warst Du mit dabei, siebenmal davon als Einwechselspieler. Bist Du als Joker wertvoller für das Team?

Nein das würde ich nicht sagen, ich versuche immer, mein Bestes zu geben. Natürlich wünsche ich mir, öfter von Beginn an zu spielen. Aber wir haben in der Breite so einen guten Kader, jeder hat das Zeug dazu, in der ersten Elf zu stehen. Aber am Ende muss der Trainer aus 23 Spielern seine Elf finden. Ich hoffe, dass ich in Zukunft öfter dazu gehöre.

Während Du persönlich am Samstagnachmittag jubeln durftest, musste ein guter Freund von Dir am Abend zuvor einen echten Tiefschlag einstecken. Hattest Du nach dem Länderspiel Italien-Deutschland und der schweren Knieverletzung Deines Freundes Sami Khedira schon Kontakt mit ihm?

Ja, ich habe mich noch am Freitagnacht bei ihm erkundigt, was genau los ist. Natürlich war das ein Schock, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn es einer schafft, rechtzeitig zur Weltmeisterschaft in Basilien fit zu werden, dann er.

Der nächste Gegner ist der KSV Hessen Kassel. Der hat zwar eine tolle Geschichte, rangiert aber im Tabellenkeller der Regionalliga Südwest. Wie sieht Deine Prognose für die Partie aus?

Auswärts konnten wir ja bisher noch nicht überzeugen, aber wie ich schon erwähnt habe: Wir wollen Spaß haben und auch in Kassel gewinnen.