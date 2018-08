Heidelberg. (js/rodi/miwi) Die SpVgg Neckarelz hinkt in der Regionalliga hinterher - nicht sportlich, sondern bezüglich der Anzahl der ausgetragenen Spiele. Erst 90 Regionalliga-Minuten (1:1 in Zweibrücken) absolvierte der Aufsteiger und freut sich nun, dass am morgigen Samstag um 14 Uhr die Regionalliga-Heimpremiere gegen den SC Pfullendorf ansteht. Und dass auch im Elzstadion gespielt werden kann, war bis letzte Woche noch ungewiss. Das heimische Spielgelände erfüllt bezüglich der Sicherheit nicht den vorgeschriebenen Standard in der neuen Liga, zudem erschweren die Eigentumsverhältnisse (Bahn/Stadt Mosbach) den notwendigen Ausbau. Gegenüber dem ersten Gast SC Pfullendorf bestehen keine Sicherheitsbedenken, deshalb wurde für morgen eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Die beiden kommenden Neckarelzer Heimspiele dagegen gegen Trier (27. August) und Worms (31. August) finden beim SV Sandhausen statt.

Damit will sich aber Trainer Peter Hogen nicht beschäftigen. "Ich konzentriere mich auf das Sportliche." Und das heißt für ihn, dass er den ersten Regionalliga-Sieg feiern will. Zuletzt legte die SpVgg Neckarelz eine dreiwöchige Punktspielpause ein. Hogen: "Meine Mannschaft ist gut drauf, brennt nun darauf, dass es in der Punkterunde endlich weitergeht."

Nach der hohen Niederlage gegen Mainz II konnten die Spieler des SV Waldhof am Mittwoch beim klaren 6:0- Sieg über Rohrbach/S im BFV-Pokal wieder Selbstvertrauen tanken. Am kommenden Sonntag um 14 Uhr wird mit dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt II wieder ein U23-Team der Gegner sein. Die kleine Eintracht ist noch ungeschlagen und hat bereits sieben Punkte auf dem Konto, vier Punkte mehr als die Mannheimer. Bei den Waldhöfern wird es personelle Änderungen geben. Shqipon Bek-tashi muss nach seiner Ampelkarte gegen die Rheinhessen für ein Spiel pausieren und ob Dennis Franzin seine Verletzung aus dem Mainz-Spiel bis zum Sonntag vollständig auskuriert hat, ist noch fraglich.

Nach drei Niederlagen bislang bestand die Hauptaufgabe von Thomas Krücken in den zurückliegenden Tagen darin, seiner Mannschaft das Vertrauen in die eigene Stärke zu vermitteln. Der Coach der TSG Hoffenheim II ist zuversichtlich, dass dies geglückt ist. "Die Jungs haben in dieser Woche gut trainiert, ich bin überzeugt, dass wir uns am Samstag in unserer Leistung wieder verbessern", sagt Krücken vor dem Duell beim FC Homburg am Samstag (14 Uhr). "Wir wollen dort punkten, ist doch klar", glaubt der Trainer an ein Ende der Niederlagenserie. Wer aus dem Profikader mithelfen soll, die ersten Punkte der jungen Regionalliga-Saison zu holen, entscheidet sich heute - nach dem Abschlusstraining des Bundesliga-Teams.