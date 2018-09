Von Claus Weber

Walldorf. Zehn Minuten vor Schluss wurde das Derby zwischen dem FC-Astoria Walldorf und der SpVgg Neckarelz entschieden: Thorben Stadler zog ab - traf aber nicht das Tor, sondern schoss seinen eigenen Teamkollegen Marcel Hofbauer an. Im direkten Gegenzug erzielte Niklas Horn das 3:1 für Neckarelz. "Das war eine typische Situation für dieses Spiel", sagte Ronny Zimmermann, "die Walldorfer stehen sich gegenseitig im Wege und auf der anderen Seite knallt's."

Der Präsident des Badischen Fußball-Verbandes war einverstanden mit dem Sieg der Neckar-Odenwälder. "Walldorf hat zwar ein höheres spielerisches Potenzial", sagte Zimmermann, "aber der FC-Astoria hat sich mit vielen leichten Fehlern selbst aus dem Spiel genommen und Neckarelz war konsequenter, hat seine Angriffe durchgespielt und abgeschlossen."

Der Verbandsboss ist überzeugt, dass beide Teams mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. "Ich mache mir keine Sorgen", sagte er, "die packen das, denn vom Leistungsniveau her gehören beide in die Regionalliga."

In Neckarelz ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt seit Samstag wieder viel größer, die Minikrise zum Saisonstart scheint überwunden. "Ich bin sehr glücklich, das war ein wichtiger Sieg, nachdem wir zuletzt in vier Spielen nur einen Punkt geholt hatten", sagte Trainer Peter Hogen. Auch Dr. Thomas Ulmer atmete erleichtert auf. "Wir haben vorher auch nicht schlecht gespielt, aber die Ergebnisse waren halt nicht gut", sagte der Neckarelzer Klub-Chef. Ulmer sah Verbesserungen vor allem auf drei Positionen: "Unser neuer Torwart Marcel Wehr gewinnt von Spiel zu Spiel mehr Sicherheit, er war in drei Jahren in Aalen nicht zum Zug gekommen. Außerdem steht die Defensive seit der Rückkehr von Denis Bindnagel stabiler und im Mittelfeld ist Niklas Horn ein echter Gewinn."

Seit 1. September trägt der 23-Jährige das rote Trikot der Neckar-Odenwälder. In beiden Partien spielte er durch. Am Samstag war Horn mit zwei Treffern sogar Mann des Tages. "Ich habe mich gut eingefügt, es macht mir großen Spaß hier", sagte der gebürtige Speyrer, der zuletzt bei den kleinen Bayern spielte. "Die gute Ausbildung merkt man ihm an", lobte Doc Ulmer. In der Saison 2010/11 kickte Horn auch mal für den FCA Walldorf. "Deshalb war es für mich schon ein besonderes Spiel", sagte er.

Sein Trainer Peter Hogen hofft, in Walldorf die Wende eingeläutet zu haben und mit dem Punktesammeln nun endlich beginnen zu können. Am Samstag kommt mit Elversberg (3.) zwar noch mal ein Spitzenteam, dann allerdings trifft Neckarelz mit Bauanatal (15.), Zweibrücken (18.) und Nöttingen (16.) auf Mannschaften aus dem Tabellenkeller, von denen sich die SpVgg absetzen möchte. "Unser Ziel muss es sein, nicht unter den letzten Fünf zu sein", sagte der Coach, "damit du am Ende nicht auf fremde Hilfe angewiesen bist."

Der 3:1-Erfolg in Walldorf und die Art und Weise, wie er zustande kam, macht jedenfalls Hoffnung.