Neckarelz. (js) Drei Niederlagen in Folge, die SpVgg Neckarelz erlebt derzeit ungewohnt triste sportliche Wochen und bleibt im hinteren Teil der Regionalligatabelle hängen. Erstmals äußerte sich Trainer Peter Hogen nach der jüngsten 1:0-Niederlage beim FC Homburg besorgt. "Es wäre fahrlässig", sagte er, "wenn wir den Realitäten nicht ins Auge schauen würden." Im nachfolgenden Interview äußert sich der Übungsleiter zum Stand der Dinge.

Herr Hogen, nach der 1:0-Niederlage in Homburg äußerten Sie sich erstmals besorgt. Befindet sich die SpVgg Neckarelz im Abstiegskampf?



Hogen: "Nach drei Niederlagen in Folge wäre es fahrlässig, wenn wir uns diesbezüglich keine Gedanken machen würden. Sicherlich hatten wir zwar die ersten Chancen zur Führung in Homburg, aber nach den gespielten 90 Minuten war es einfach zu wenig, was wir gezeigt haben. Es war ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften, aber wir haben es dennoch nicht geschafft, einen Punkt mitzunehmen. Da gibt es nichts schön zu reden."