Von Jürgen Schmidt

Neckarelz. Günter Heyder ist bald 79 Jahre alt, wohnt im Buchener Stadtteil Bödigheim und ist seit Jahrzehnten aufmerksamer Beobachter des gepflegten Amateurfußballs im Odenwald. Auch er befand sich am Samstag unter den 630 Zuschauern, die den Neckarelzer 1:0-Sieg über den SV Eintracht Trier verfolgten. Sein Urteil über das Spiel spiegelt die Stimmungslage ziemlich genau wider: "Hauptsache gewonnen, damit man nicht gleich am Beginn der Runde unter Druck gerät und die anstehenden Aufgaben etwas gelassener angehen kann", sagte der Fußball-Weise.

Die ersten drei Punkte haben die Neckarelzer in der Tasche, doch auf der Leistungsskala ist sicherlich noch Platz nach oben. "Ein Unentschieden wäre wohl das gerechtere Ergebnis gewesen", blieb der Neckarelzer Trainer Peter Hogen auch nach dem Auftaktsieg realistisch. Vieles blieb Stückwerk, durchaus vorhandene Kontersituationen wurden nicht konsequent zu Ende gespielt und den Angreifern Bogdan Müller und Sebastian Szimayer fehlte die Unterschützung aus dem Mittelfeld. Eine Bestnote verdiente sich lediglich Torwart Marcel Wehr, der Ruhe auf seine Vorderleute ausstrahlte und dreimal in höchster Not rettete.

Die SpVgg Neckarelz legte einen optimalen Start hin, bereits nach neun Minuten fiel das Tor des Tages: Eine Freistoßflanke nahm Ugur Beyazal auf und hob den Ball über den herauslaufenden Torwart an den Pfosten, von wo ihn Waldhof-Neuzugang Sebastian Szimayer nur noch über die Linie drücken brauchte. "Beim Gegentreffer waren wir überhaupt nicht auf dem Platz, das waren Abstimmungsprobleme, die man sich in der Regionalliga nicht leisten darf", bemängelte Eintracht-Trainer Peter Rubeck die Blauäugigkeit seiner Spieler.

Zu dieser Unaufmerksamkeit gesellte sich noch fehlende Cleverness vor dem Tor, denn Lukas Püttmann schoss in der 86. Minute auf kurzer Distanz unverständlicherweise daneben und die Neckarelzer Marcel Abele und Marcel Gerstle mussten zuvor jeweils für den bereits geschlagenen Torwart auf der Linie retten. Peter Rubecks Verärgerung war nachvollziehbar: "Ein enttäuschendes Ergebnis, wir hätten uns einen Punkt verdient gehabt."

So aber knüpfte die SpVgg Neckarelz nahtlos an ihre letztjährige Heimstärke an, was auch ein Verdienst der Einstellung jedes Einzelnen war. Peter Hogen: "Alle haben das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt." Auch scheint es, dass die neuen Spieler Marcel Abele, Manuel Hofmann, Sebastian Szimayer und Alexander Winkler gut ins Mannschaftsgefüge passen. Noch greifen zwar nicht alle Rädchen ineinander, doch die Qualität des Teams blitzte schon einige Male auf, so dass Günter Heyder versprach: "Solange ich noch Autofahren kann, komme ich wieder."

Neckarelz: Wehr, Bückle, Kizilyar, Winkler (13. C. Schäfer), Beyazal, Müller, Busch, Keller (60. Hofmann), Szimayer (ab 84 Gerstle), B. Schäfer, Abele.

Trier: Keilmann, Hollmann, Buchner, Zeric, Anton, Thelen (75. Sautner), Zittlau, Garnier (60. Pozder), Becker (36. Püttmann), Pekovic, Carlier.

Schiedsrichter: Christof Günsch; Zuschauer: 630; Tor: 1:0 Szimayer (9.); Gelb-rote Karte: Hollmann (90.).