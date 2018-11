Neckarelz. (js) Vier Punkte in acht Regionalligaspielen, "das ist zu wenig", urteilt auch der Neckarelzer Trainer Peter Hogen, dennoch sieht er nicht die Spur einer sportlichen Krise. "Es war in den bisherigen Spielen nie so, dass wir total unterlegen waren. Fakt bleibt aber, wir haben schon zu viele Punkte verschenkt."

Diesem Umstand will auch Präsident Dr. Thomas Ulmer auf den Grund gehen. "Wir müssen intensiv nachdenken - und das in alle Richtungen", verkündete Vereinschef Dr. Thomas Ulmer nach der jüngsten Heimniederlage gegen Walldorf. Auch in Richtung Trainer, der in seiner 13. Saison bei der SpVgg Neckarelz das sportliche Sagen hat? Ulmer: "Ich bin überzeugt, dass wir mit Peter Hogen den Klassenerhalt schaffen werden."

Der Übungsleiter selbst konzentriert sich voll und ganz auf seinen Job: "Ich weiß zwar, dass irgendwann auch die längste Zusammenarbeit zu Ende geht, doch darüber mache ich mir derzeit keinen Kopf. Ich beschäftige mich ausschließlich mit dem morgigen Samstag."

Da nämlich gastiert seine SpVgg Neckarelz um 14 Uhr beim 1. FC Kaiserslautern II, "eine starke Truppe mit viel Potenzial", lobt Hogen die Pfälzer. Doch ähnlich wie beim 1:1 in Homburg sieht er Chancen, auch auf dem Betzenberg zu bestehen. Jonas Kiermeier und Bogdan Müller stehen wieder zur Verfügung. Im Tor wird Mario Miltner den zuletzt unglücklich agierenden Volkan Tekin ablösen und Denis Bindnagel wird zur Verstärkung der Defensive in die Innenverteidigung zurückbeordert

Verzichten müssen die Neckar-Odenwälder aber auf Henrik Hogen und Niklas Taski, die beide an Bänderverletzungen laborieren. Auch Ugur Beyazal wird auf familiären Gründen fehlen.

Dennoch überwiegt bei Trainer Hogen die Zuversicht: "Die Chemie innerhalb der Mannschaft stimmt." Und die Rechnung ist einfach: Ein Punkt morgen in Kaiserslautern und eine Woche später daheim der zweite Saisonsieg über Bahlingen, dann würde sofort wieder die goldene Herbstsonne über dem Elzstadion scheinen.