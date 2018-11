Mainz/Neckarelz. (js) "Solange rechnerisch noch etwas passieren kann, wird nicht gefeiert", baut der Neckarelzer Trainer Peter Hogen vor. 13 Punkte hat seine Mannschaft Vorsprung vor dem ersten Abstiegsrang, den der SSV Ulm inne hat. Bei sechs noch ausstehenden Spielen sollte eigentlich alles in trockenen Tüchern sein. Doch der A-Lizenz-Inhaber fordert von seinem Team schnellstmöglich noch die fehlenden Zähler, um endgültig und definitiv am rettenden Ufer anzukommen. Erst dann will man es beim Neuling krachen lassen, denn Hogen sagt: "Den Klassenerhalt in der Regionalliga stufe ich sportlich höher als die Oberligameisterschaft ein."

Ob das Neckarelzer Punktekonto aber am Karsamstag um 14 Uhr beim Tabellenzweiten FSV Mainz 05 II aufgefüllt werden kann, ist mehr als fraglich. Neuling Neckarelz rangiert trotz der jüngsten Niederlage im Elzstadion gegen die SG Sonnenhof Großaspach in der Heimtabelle zwar immer noch mit 30 Punkten auf Rang eins, aber zieht man die Rückrundentabelle zu Rate, wäre der Aufsteiger ein Absteiger, neun Punkte und Rang 15 lautet hier die Bilanz. "Das ist alles andere als gut", weiß auch Peter Hogen, der Verletzungssorgen und Spielersperren nicht ausschließlich als Ursache gelten lassen will.

Der Trainer fordert, dass sein Team an die jüngste Leistung gegen Tabellenführer Großaspach auch in Mainz anknüpfen soll. In diesem Fall hält er einen Punktgewinn für durchaus realistisch. Gleichwohl weiß er, dass die "05er" ihren zweiten Platz (Relegation) verteidigen und sich zudem für die hohe 4:1-Vorrundenniederlage in Neckarelz revanchieren wollen. Hierbei kommt dem Mainzer Topstürmer Sliskovic (23 Treffer) eine besondere Bedeutung zu. Auf der anderen Seite wird man auf das Comeback von Bogdan Müller noch etwas warten müssen. Er nahm erstmals in dieser Woche wieder am Mannschaftstraining teil doch Peter Hogen glaubt: "Für Mainz wird es wohl noch zu früh sein, wir wollen auf Nummer sicher gehen. Fehlen werden weiterhin die gesperrten Florian Hickel und Daniel Bückle.