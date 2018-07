Mannheim. (rodi) Der SV Waldhof hat mit einem 3:0 (1:0)-Sieg über die SpVgg Neckarelz zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga Südwest zurückerobert.

Das Spiel begann sehr abwechslungsreich mit rassigen Zweikämpfen und Torchancen hüben wie drüben. Schon nach 75 Sekunden prüfte Jannik Sommer mit einem satten "Pfund" den Gästekeeper Mario Miltner. Auf der Gegenseite musste Markus Scholz gegen Abedin Krasniqi (10.), Maurice Müller (15.) und Claudio Bellanave (15.) Schlimmeres verhüten. Grund zum Torjubel hatten die Waldhof-Anhänger in der 25. Minute, als Giuseppe Burgio nach einem kapitalen Abwehrfehler der Odenwälder frei zum Schuss kam und eiskalt zum 1:0 versenkte. Es war schon der dritte Saisontreffer des Goalgetters, der im letzten Jahr noch für den Gegner gestürmt hatte.

In der Endphase der ersten Halbzeit stockte den Einheimischen noch einmal der Atem, doch Müller zögerte beim Abschluss zu lange, so dass Waldhof mit der knappen Führung in die Kabine ging (39.). "Erfreulich war unsere Effektivität in der ersten Halbzeit", sah SVW-Trainer Kenan Kocak ansonsten erhebliche Probleme seines Teams mit dem Gegner und war sich einig mit Peter Hogen, der seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen wollte: "Wir haben in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt und sind leider mit einem Rückstand in die Kabine."

Die Pausenansprache von Hogen war sehr kurz, denn schon nach wenigen Minuten stand seine Elf wieder auf dem Rasen. Kurz nach dem Wiederanpfiff waren alle guten Neckarelzer Vorsätze aber schnell Makulatur, denn Sommer erhöhte auf 2:0 (49.). In der Folge schlichen sich einige hart geführte Duelle in das Spiel ein, die der gute Schiedsrichter Julius Martenstein konsequent mit gelben Karten ahndete. Die nächste Torchance sahen die 4828 Zuschauer nach über einer Stunde Spielzeit. Marco Müller hatte das 3:0 auf dem "Schlappen", sein Schuss wurde aber gerade noch abgeblockt (65.).

Hogen brachte mit Ugur Beyazal und Bogdan Müller frische Stürmer, doch am Spielergebnis änderte sich nichts. Für den Höhepunkt des Abends sorgte Philipp Förster, der einen Freistoß aus fast 30 Metern zum 3:0 in den Winkel hämmerte (83.). Die "Spitzenreiter"-Gesänge der Fans waren vermutlich noch in der Mannheimer Innenstadt zu hören.